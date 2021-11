Imke Byl geht: Gifhorner Kreisverband der Grünen wählt einen neuen Vorstand

Gifhorn

Stühlerücken beim Gifhorner Kreisverband der Grünen: Sprecherin Imke Byl, die auch im Niedersächsischen Landtag ein Mandat hat, legt ihr Amt nieder. Ihre Nachfolge tritt Anke Reinemann an. Und es gab weitere Wahlen während der Versammlung am Samstag, zu der 41 Stimmberechtigte gekommen waren.

Wegen der Arbeit im Landtag keine Zeit mehr für das Amt der Sprecherin des Kreisverbandes: Imke Byl räumte am Samstag ihren Platz im Vorstand. Mit einem kleinen Geschenkekorb wurde sie verabschiedet, ebenso wie Kassierer Norbert Schulze, der bei der Kommunalwahl im September Mandate im Bokensorfer Gemeinderat sowie im Samtgemeinderat Boldecker Land errungen hatte und seinen Posten im Kreisverband ebenfalls zur Verfügung stellte. Zudem gab es eine Ehrung: Klaus Rautenbach, der nicht mehr dem Kreistag angehört, wurde mit der silbernen Sonnenblume für besondere Verdienste ausgezeichnet.

Für Imke Byl rückt Anke Reinemann nach. Die Meinerin gehört seit 2015 den Grünen an. Sie wurde mit 39 Ja-Stimmen gewählt. Neue Kassiererin wurde Wiebke Haarbrandt, die in Rente geht und dafür ihren Posten als hauptamtliche Geschäftsführerin aufgeben wird – allerdings erst, wenn eine neue Geschäftsführerin gefunden ist. Die Suche läuft. Für diesen Zeitraum wird auch Norbert Schulze kommissarisch als Kassierer im Amt bleiben. Wiedergewählt als Kreissprecher wurde Henrik Werner. Als Beisitzerinnen und Beisitzer bleiben Katharina Garoufalidis, Mareike Roth und Sebastian Werner im Vorstand. Martin Rautenberg und Anke Klitzke wurden neu zu Beisitzern gewählt.

Der Kreisverband wächst. Allein in den vergangenen sechs Monaten sind 39 neue Mitglieder aufgenommen worden – insgesamt sind es jetzt 218. Mehr Mitglieder bedeuten auch mehr Kosten, daher hat die Versammlung einstimmig beschlossen, den Beitrag, den die Ortsverbände an den Kreisverband abführen, je Mitglied von einen auf 4,50 Euro zu erhöhen. Unter anderem soll von den Mehreinnahmen die Stelle der neuen Geschäftsführerin finanziert werden. Die war bisher als Minijob ausgeschrieben, jetzt soll es eine Beschäftigung mit 15 Stunden die Woche für 15 Euro je Stunde werden.

An 27 141 Haustüren im Wahlkampf geklingelt

„Noch ziemlich geplättet vom Wahlkampf und den Ergebnissen bei der Kommunalwahl“ zeigten sich die Mitglieder des Kreisverbandes. Sebastian Werner präsentierte jede Menge Zahlen. An 27 141 Türen habe man innerhalb von 47 Tagen geklingelt, um Haustürwahlkampf zu betreiben. Das sei bundesweit Platz fünf bei den Grünen. Insgesamt habe man 89 Mandate geholt, das sei ein Plus von 34. In allen Samtgemeinden und Städten im Landkreis lägen die Zuwächse bei den erhaltenen Stimmen zwischen 50 und 100 Prozent (außer Samtgemeinde Hankensbüttel mit knapp unter 50 Prozent).

„Vom besten Ergebnis bei Bundestagswahlen, auch wenn wir uns mehr erhofft hatten“, sprach zudem der Bundestagsabgeordnete Frank Bsirske. Er informierte die Mitglieder über die laufenden Verhandlungen zur Bildung einer Bundesregierung. Und er schloss – für den Fall, dass die Pläne für eine Ampelkoalition scheitern sollten – auch Neuwahlen nicht aus.

Von Thorsten Behrens