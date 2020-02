Im Rittersaal gibt’s eine lustige Reise durch Schweden

Gifhorn

Das für 21. März ursprünglich geplante Familienkonzert „Die Kindersinfonie“ unter der Leitung von Angelika Lorenz-Negreanu muss ausfallen, teilt der Kulturverein mit. Bereits gekaufte Karten können umgetauscht werden. Als Ersatz bietet der Kulturverein die Veranstaltung „Inga-Lills Kulturtasche“ am Samstag, 21. März, um 15 Uhr im Rittersaal an.

Die Welt ist voller Wunder und Geschichten. Aus ihrem Koffer zaubert Inga-Lill ein faszinierendes Schweden auf die Bühne. In Volkstänzen und Liedern zum Mitsingen zeigt sie großen und kleinen Theatergängern, wie bunt ihre Heimat ist. Zuschauer lernen die schwedische Mittsommer-Tradition kennen – ein magischer Abend mit tanzenden Fröschen, geheimnisvollen Waldwesen und Mädchen mit Blumenkranz im Haar.

Viele Länder sind vertreten

Auch Prinzessin Victoria taucht auf und Inga-Lill zeigt ihre wagemutige Version des traditionellen schwedischen Holzschuhtanzes. Doch das ist noch lange nicht alles: In Inga-Lills Reisekoffer stecken noch mehr Erzählungen und Objekte aus aller Welt. Beliebte Kindergeschichten Schwedens treffen auf Berichte von afrikanischen Safaris, russischen Matroschkas und einer bunten Fahnenparade. Und sie erzählt uns auch, was mal in einer Fischfabrik auf Island passierte.

Die Themen der Eigenproduktionen von Theater Tüte sind der Ausgangspunkt für eine lebendige Theaterform – mit Sprache, Bewegung, Musik und Gesang. Die Vorstellungen von Theater Tüte sind für viele kleine Kinder das erste Theatererlebnis – es sorgt dafür, dass dieses Erlebnis dem Kind möglichst angstfrei und freudvoll in Erinnerung bleibt.

Eintrittskarten für das Konzert sind an der Tageskasse, in der Vorverkaufsstelle, Steinweg 3 in Gifhorn, Tel. 05371/813924 und an der AZ-Konzertkasse erhältlich.

