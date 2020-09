Im Nordwesten Kästorfs könnten Tiny-Häuser entstehen

Kästorf

Die Idee ist Kästorfs Ortsbürgermeister Jürgen Völke beim Fernsehen gekommen. Mit einer Skizze marschierte er zu Stadtplanerin Maike Klesen, die mit ihrem Team von Völkes Idee ausgehend fünf mögliche Konzepte entwickelte und diese am Montag dem Ortsrat vorstellte. Es geht um 9500 Quadratmeter in der Nähe des Epiphanias-Kindergarten, auf denen kleine Wohnformen inklusive so genannter Tiny-Häuser, vielleicht auch ein Mehrgenerationenhaus entstehen sollen. „Damit die älteren Kästorfer im Dorf bleiben können“, erklärte Völke den Hintergrund.

Denen werde häufig das derzeitige Wohnhaus samt Grundstück zu groß, aber Kästorf verlassen wollen sie auch nicht. „Wenn wir dieser Generation am Kindergarten kleine Wohnungen auf kleinen Grundstücken anbieten können, könnten junge Familien die dann leerstehenden Häuser kaufen“, so Völke. Dann wären keine neuen Baugebiete mit weiterer Flächenversiegelung erforderlich.

Tiny-Häuser haben die Größe eines Wohnwagens, sind aber stationär

Seine Idee war es, auf der Fläche ein paar der Tiny-Häuser zu bauen. „Die haben die Größe eines Wohnwagens, sind aber stationär“, erklärte Maike Klesen. Dazu könnte es ebenerdige Bungalows geben mit einer Wohnfläche von etwa 50 Quadratmetern, außerdem eine Reihenhaus-Zeile mit bis zu 80 Quadratmetern auf zwei Ebenen, und auch eine Modulbauweise in einem Kettenhaus sei möglich, wo durch Verschieben der Innenwände Wohnungen mit verschiedenen Grundrissen und verschiedenen Größen entstehen könnten. „Diese Konzepte würde ich gerne bei einer Bürgerversammlung vorstellen, bevor wir dann entscheiden, welche Form wir umsetzen möchten“, schlug Völke vor.

Das Quartier soll autofrei werden – auch für das Schleppen der Einkäufe gibt es Alternativen

Werner Herrmann (ULG) war etwas besorgt, ob mit den Formulierungen in der Vorlage nicht schon Fakten geschaffen würden. „Da sehe ich zum Beispiel die Tiny-Häuser gar nicht mehr.“ Maike Klesen beruhigte ihn: „Heute geht es nur darum, überhaupt erstmal die Fläche zu definieren, auf der dieses Wohngebiet entstehen soll.“ Auch Details wie die Frage nach Autostellplätzen am Rande des Quartiers oder mittendrin müssten noch geklärt werden. „Es geht nicht, dass Senioren mit dem Auto nur bis an den Rand dieses Quartiers kommen und dann alles schleppen müssen, weil das Quartier selber autofrei ist“, meinte Willy Knerr ( CDU). Auch dafür hatte Völke in seiner ersten Skizze einen Vorschlag: „Man könnte Bollerwagen oder ähnliches an den Stellplätzen deponieren, mit denen die Bewohner dann ihre Einkäufe bis zur Haustür transportieren können.“

Der Kästorfer Ortsrat bat darum, die verschiedenen Konzept-Skizzen ans Protokoll angeheftet zu bekommen, um sich in Ruhe damit auseinandersetzen zu können. Bei einer Enthaltung von Werner Herrmann stimmte er einmütig zu, den Plan weiter zu verfolgen.

Kein Dauerwohnrecht an Merkelscher Grube Auf der Tagesordnung des Kästorfer Ortsrates stand auch ein Sachstandsbericht der Verwaltung zur Merkelschen Grube. Den gab es – vermutlich wegen eines Missverständnisses – allerdings nicht. „Das ist bedauerlich, denn als Ortsrat wären wir gerne informiert, an welchem Stand die Sanierung dort jetzt ist und wie es weitergehen soll“, stellte Ortsbürgermeister Jürgen Völke fest. Stadtplanerin Maike Klesen konnte inhaltlich nicht weiter helfen, stellte allerdings klar: „Es handelt sich dort nicht um ein Wochenendhausgebiet.“ Für die vor vielen Jahrzehnten entstandene Siedlung am Schneppelmoor gebe es keinerlei Baurecht, es handele sich im Grunde um eine illegale Siedlung. Diese Tatsache sowie die Informationen im jüngsten Umweltausschuss des Kreistages, wonach in der Raumluft eines Hauses erhöhte Benzol- und andere Giftstoffwerte gemessen worden waren, fasste Willy Knerr ( CDU) zusammen in seiner Stellungnahme zu einem Antrag der AfD: Die wollte gerne in der Siedlung ein Dauerwohnrecht etablieren. „Diesen Antrag finde ich eine Dreistigkeit vor dem Hintergrund der gesundheitsgefährdenden Situation dort.“ Einstimmig schloss sich der Ortsrat dieser Position an.

Von Christina Rudert