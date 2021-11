Im Gifhorner Rittersaal gibt es einen Abend im Dreivierteltakt mit dem Pianisten Wolfgang Manz

Gifhorn

Das erste Konzert der aktuellen Kammermusikreihe des Gifhorner Kulturvereins war am Freitag ausverkauft, auch wenn die Kopfzahl des Publikums noch eher bescheiden ausfiel. Dennoch: Der moderierte Klavierabend mit Wolfgang Manz erfreute das Publikum ebenso sehr wie den Pianisten, der dem Kulturverein für seinen Mut zu einer Veranstaltung unter so erschwerten Bedingungen dankte.

Das Thema des Abends war der Dreivierteltakt, die Entwicklung des Walzers vom 17. bis zum 20. Jahrhundert am Beispiel verschiedener Komponisten und ihrer ausgewählten Stücke. In der Zeit des Barock seien es vor allem die Menuette gewesen, die sich als „leichter und zierlicher Paartanz“ zunehmender Beliebtheit erfreuten, so der Musiker. Wolfgang Manz verstand es meisterlich, nicht nur die kompositorischen Eigenschaften der Musikstücke zu erläutern, sowie ihre Bedeutung für die Epoche, in der sie entstanden waren. Auch die unterschiedlichen Klangerlebnisse konnte er durch sein klares, feinfühliges Spiel veranschaulichen.

Nach Bach und Haydn über Mozart waren es vor allem die neu entwickelten Scherzi von Beethoven, die Tempo und Dramatik sowie Technik der Walzer nachhaltig änderten. „Sie werden merken, dass die Stücke jetzt etwas länger werden“, schmunzelte der Pianist. Während Franz Schubert sich vor allem den Walzern, Ecossaises und Ländlern widmete, entwickelte Frédéric Chopin den Walzer zur Konzertreife zwischen slawischer Schwermütigkeit und französischer Eleganz.

Als Höhepunkt dieser Entwicklung präsentierte Manz sehr eindrücklich und mitreißend den Mephisto-Walzer von Franz Liszt, der klanglich faszinierend den literarischen Vorgaben des „Faust“ folgt. Die „Valses nobles et sentimentales“ zeigten in dieser Entwicklungsreihe eine neue Wahrnehmung, in der der Walzer regelrecht zerfalle und in Melancholie ende, erläutert Manz. Anhaltender Applaus dankte sowohl dem Musiker als auch dem Gifhorner Kulturverein als Veranstalter für einen sehr informativen und musikalisch gelungenen Abend im Rittersaal.

Von Stephanie Dorer