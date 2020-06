In „Mondnacht“ geht es um schwarze Herzen

Gamsen

Eine dunkle Armee greift das Dorf von Eyla an. Doch die junge Frau findet sich nicht mit ihrem Schicksal ab. Sie sinnt auf Rache an König Raahs. Eine Reise voller Abenteuer durch die Welt Estaurien beginnt für sie und ihre Freunde.

Und für die Leser von „ Mondnacht – Die schwarzen herzen der Zauberer“. Mit ihrem dritten Buch hat die Gamsenerin Nicole Ziemann-Witt gleichzeitig auch ihren ersten Fantasy-Roman veröffentlicht – diesmal unter Pseudonym. „ Sofie Richard ist eine Kombination aus Namensteilen von zwei meiner Lieblingsschauspieler“, erzählt die Autorin, die erst kurz vorher ihr Kinderbuch „Spürhuhn Gisela Jack – Vorsicht Tierdiebe“ veröffentlicht hat sowie Ende 2018 das Kinderbuch „Professor Besenstiel und sein Wumpelgumpel“.

Anzeige

Estaurien ist eine fiktive Welt, die Ziemann-Witt entworfen hat. Märchenhafte Elemente – es gibt Hexen und Zauberer und Magie – geben der Geschichte ihren Charakter. „Es ist ganz bewusst keine Geschichte, in der die Regeln unserer Welt gelten, sondern die einer Märchenwelt“, erklärt die Autorin. Es wird gezaubert, schwarze Herzen und der Mond spielen wichtige Rollen, die Tränengöttin Zahar, deren Name die Gamsenerin dem Althochdeutschen entlehnt hat, ebenfalls. Und auch dem 13. Jahr kommt eine zentrale Bedeutung zu in der Geschichte, von der Ziemann-Witt alias Sofie Richard mehr nicht verraten möchte.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Grundidee für das buch hatte die Autorin bereits von sieben oder acht Jahren. „Das ist dann gewachsen. ich habe mir auch viel Zeit gelassen dafür. Viele Leute haben in meine Arbeit hineingelesen, haben mit Tipps gegeben.“ Das Buch habe ihr geholfen, auch als Autorin zu wachsen – beispielsweise beim der Erarbeitung von Spannungsbögen oder dem Entwickeln von Charakteren. Die vergangenen zwei Jahre habe sie dann „sehr intensiv“ an dem Werk gearbeitet – trotz der zwei Kinderbücher, die ebenfalls in dieser Zeit entstanden sind.

Doch warum beim dritten Buch plötzlich das Pseudonym? „Das ist durchaus so üblich im Fantasy-Bereich“, sagt sie. Man suche sich gerne einen Namen aus, der irgendwie besser zur Geschichte klingt. Zudem stehe Nicole Ziemann-Witt ja bereits für Kinderbücher. „Vielleicht wird der Fantasy-Bereich ja von mir weiter ausgebaut, dann ist ein eigener Name dafür hilfreich, mit dem die Leser meine entsprechenden Geschichten in Verbindung bringen.“ Was wie eine vage Andeutung klingen mag, hat eine handfeste Grundlage. Denn sie arbeitet bereits am zweiten Teil von „ Mondnacht“ – bis der fertig ist, soll es aber nicht wieder sieben Jahre dauern. „Für mich ist die Geschichte noch nicht abgeschlossen, ich kann noch so viel über Eyla erzählen. Ich versuche, jeden Tag zu schreiben, denn jetzt sind die Figuren und die Welt Estaurien präsent.“

„ Mondnacht – Die schwarzen Herzen der Zauberer“ hat Nicole Ziemann-Witt als Selfpublisherin ohne Verlag veröffentlicht. Es ist hat dennoch eine ISBN und kann unter dem Titel in jeder deutschsprachigen Buchhandel sowie im Internet bestellt werden. Das Taschenbuch hat 320 Seiten und kostet 11,99 Euro.

Von Thorsten Behrens