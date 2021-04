Gifhorn

Acht Kapitel und 25 Beiträge von Heimatforschern sind nicht ohne Grund der Inhalt des neuen Bildbandes, den die Stadt Gifhorn jetzt heraus gibt. Es steht für das 825-jährige Bestehen der Stadt. Das quadratische Buch mit mehr als 100 Seiten ist ab Samstag im örtlichen Buchhandel zu haben.

Wie kam der 13 Tonnen schwere Findling auf seinen Platz zwischen Ise und Lüneburger Straße? Archäologe Heinz Gabriel hat mit „Ein uralter Schwede in Gifhorn“ den wohl „schwersten“ Text geliefert. Er berichtet auf Seite 9 über Fund und Transport des Gneis- und Granitbrockens von einem Baugrundstück auf der gegenüber liegenden Straßenseite.

Buchvorstellung mit Internetschalte: Die Stadt Gifhorn und die Autoren präsentierten das Buch zu „825 Jahre Gifhorn“ im Ratssaal und via Internet. Quelle: Sebastian Preuß

Filigraner geht es bei Ingo Eichfelds Beitrag über Bolzen und Spannhaken einer Armbrust zu, auf die Arbeiter beim Bau des Gifhorner Rathauses 1982 stießen. Sind es Relikte der Hildesheimer Stiftsfehde, in deren Verlauf die Gifhorner Burg 1519 unterging? Deren Reste tauchten zwei Jahre später beim Bau des Nicolaihofs nebenan auf. „Es war ein reizvolles Thema. Das war für mich sehr spannend“, sagt Eichfeld, der wie weitere Autoren per Internetschalte an der Präsentation teilnahm.

18 Autorinnen und Autoren haben geschrieben

Zwei Beispiele der Geschichten, die die insgesamt 18 Autorinnen und Autoren ausgegraben haben. „Ich bin froh, dass wir so viele Lokalhistoriker haben, die mit großem Engagement an die Sache gegangen sind“, sagt Dr. Klaus Meister von der Stadt Gifhorn, der zusammen mit Heike Klaus-Nelles und Jennifer Brix vom Stadtarchiv das Buch redigiert hatte. Man habe noch viel mehr Beiträge gehabt, aus denen 25 auszuwählen blieben.

„Tolle Geschichten“, schwärmt Bürgermeister Matthias Nerlich. Das Buch präsentiere Objekte und Begebenheiten, von denen man nicht schon mehrfach gelesen oder gehört habe.

Die in 25 Episoden erzählte Stadtgeschichte ist in einer Auflage von 500 Exemplaren gedruckt und ab Samstag für knapp 20 Euro in den Gifhorner Buchhandlungen zu haben, sagt Meister. Buchhändler Lutz Dänzer habe sich gefreut, dass es endlich nach vielen Jahren mal wieder eine Gifhorn-Edition gebe.

„Ein Stadtjubiläum in Pandemiezeiten erfordert noch einmal eine besondere Kreativität“, sagt Nerlich. Das Buch sei das Ergebnis der Frage, was man trotz aller Einschränkungen zum 825. Geburtstag voran bringen könne. Aber es muss nicht das letzte sein, meint Meister. Der Landkreis wolle sein Historisches Museum im Schloss Gifhorn, Eigentümerin einiger der im Buch vorgestellten Objekte, neu konzipieren. Gibt es vielleicht eine Sonderausstellung? „Es wäre eine Überlegung wert, diese Artefakte zu präsentieren“, sagt Meister. Andreas Otto, der als Geschäftsführer einen Beitrag über die Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft geschrieben hat, schlug vor, nach Corona auch eine Stadtführung zu den beschriebenen Orten zu gestalten.

Ist Gifhorn eigentlich sogar noch älter?

Tröstlich bleibt eine Erkenntnis aus Gabriels weiterer Arbeit an der Lüneburger Straße. Er fand das Holz eines Brunnens, dessen Eiche laut der Jahresring-Untersuchung 896 gefällt worden ist. Damit dürfte Gifhorn 300 Jahre älter sein. Doch zu viel Hoffnung auf ein neues Jubiläum in absehbarer Zeit macht Gabriel in seinem Beitrag nicht. „Das Datum für Feierlichkeiten künftiger Jubiläen wird dadurch nicht geändert.“ Es gelte weiterhin die erste schriftliche Erwähnung in einer Urkunde.

Von Dirk Reitmeister