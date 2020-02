Illegales Rennen in Gifhorn: Das sind die Folgen für den Fahranfänger (19)

Gifhorn

Bei illegalen Autorennen kennt der Gesetzgeber kein Pardon. Diese Erfahrung macht nun auch ein Fahranfänger (19), den die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen hat. Mit Tempo 93 hat er auf der Braunschweiger Straße einen VW überholt. Über die Konsequenzen und Sanktionen war sich der junge Raser offenbar nicht bewusst. Jetzt wird’s für ihn teuer.

Laser-Messung auf der Braunschweiger Straße

Der 19-Jährige Audi-Raser aus Gifhorn sei Beamten am späten Freitagabend, 23.30 Uhr, auf der Braunschweiger Straße aufgefallen, berichtet Polizeisprecherin Manuela Hahne. „Er wurde per Handlaser mit Tempo 93 gemessen, Tempo 90 ist ihm vorwerfbar“, so Hahne. Der Audi-Fahrer, der sich in der Probezeit befinde, habe mit hoher Geschwindigkeit einen VW überholt. Links an einer Verkehrsinsel vorbei und dann auch noch Sperrlinien überfahren: Den Führerschein kassierte Gifhorns Polizei sofort ein. „Ob er sich tatsächlich für ein illegales Autorennen verantworten muss, ist Sache der Staatsanwaltschaft“, so die Polizeisprecherin.

Es handelt sich um eine Straftat

Keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine Straftat: Nachdem sich auf Berlins Ku'damm im Februar 2016 zwei Mitte 20-Jährige mit bis zu 170 km/h ein Autorennen geliefert hatten und dabei ein unbeteiligter 69-Jähriger starb, reagierte die Politik. Seit Ende 2017 sind illegale Autorennen ein Straftatbestand: § 315d wurde ins Strafgesetzbuch (StGB) aufgenommen – sowohl Veranstalter als auch Teilnehmer von illegalen Autorennen müssen seit diesem Zeitpunkt mit erheblichen Strafen rechnen.

Freiheitsstrafe ist möglich

Folgende Konsequenzen drohen: Geldstrafe oder Freiheitsstrafe sind bei Teilnahme oder Ausrichtung eines illegalen Autorennens möglich. Kommt eine Gefährdung von Menschen oder Sachgegenständen hinzu, drohen Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Wird bei einem illegalen Rennen ein Unbeteiligter schwer verletzt oder getötet, kann eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren heraus kommen.

Führerschein beschlagnahmt

Die wichtigste Nebenstrafe, die ein Gericht verhängen kann, wenn ein Raser wegen eines illegalen Rennens verurteilt wird: die Entziehung der Fahrerlaubnis. Ist die Fahreignung des Fahrers anzuzweifeln, so kann ihm der Führerschein sogar auf Dauer aberkannt werden. Wenn’s ganz hart kommt, wird auch noch der PS-starke Wagen des Rennteilnehmers einkassiert: Die Polizei kann das Auto beschlagnahmen.

Härtere Urteile

Fahrlehrer Lothar Gedenk, Chef der Fahrschule Lies, fordert eine konsequente Anwendung der Strafen. „Im Unterricht sind illegale Rennen und die damit verbundenen Folgen immer wieder Thema, doch in einige Köpfe geht es einfach nicht rein“, weiß Gedenk. Immer mehr junge Leute seien offenbar in der Lage PS-starke Autos zu finanzieren. „Frust und Macho-Gehabe werden dann nicht nur am Computer, sondern auch auf der Straße ausgelebt.“ Gedenk fordert härtere Urteile gegen diese Raser: „Nur dann wird sich in Zukunft etwas ändern.“

Das fordert die Verkehrswacht

PS-starke Autos gehören nicht in die Hände von Fahranfängern: Diese Position vertritt Lutz Dietrich von der Kreisverkehrswacht energisch. „Unverständlich, dass der Gesetzgeber eine entsprechende Regelung bisher nicht getroffen hat“, plädiert Dietrich für einen „Stufen-Führerschein“. Wie Fahrschul-Chef Gedenk ist auch Dietrich dafür, die im Strafgesetzbuch festgeschriebenen Sanktionsmöglichkeiten hart und konsequent umzusetzen.

Immer wieder illegale Rennen in Gifhorn

Illegale Autorennen beschäftigen Gifhorns Polizei immer wieder: Schon im Mai 2017 beklagten sich Anwohner über nächtliche Rennen auf der Braunschweiger Straße. Im April 2018 lieferten sich ein 19-jähriger BMW-Fahrer und ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer – beide aus Gifhorn – ein Rennen auf der K 34 zwischen Gifhorn und Gamsen. Im Juni 2019 wurde wegen Verdacht auf ein illegales Autorennen gegen einen 18-jährigen BMW-Fahrer aus der Sassenburg ermittelt, im August 2019 traten zwei Sportwagen-Fahrer aus Gifhorn im Harz zu einem illegalen Autorennen gegeneinander an.

