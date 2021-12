Kästorf

Keine guten Aussichten für Bewohner der illegalen Siedlung im Schneppelmoor bei Kästorf: In der jüngsten Sitzung des Stadtplanungsausschusses der Stadt gab es kein Signal dafür, dass die Politik den mehr als 30 in der illegalen Siedlung wohnenden Familien beiseite springen würde. Und wegen eines Versehens hat sogar AfD-Ratsherr Uwe von Hof gegen zwei eigene Anträge gestimmt.

Der Rat der Stadt möge die Nutzungsuntersagung und den Beseitigungsbescheid der Verwaltung missbilligen, und vielmehr möge die Verwaltung ein Dauerwohnrecht für die 38 Parzellen ermöglichen: Diese beiden Anträge der AfD fanden keine Mehrheit in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt und Verkehr. Aus Versehen gab es sogar ein einstimmiges Nein. Auf AZ-Nachfrage versicherte Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes allerdings, dass die AfD in den weiteren Sitzungen und vor allem im Rat geschlossen dafür stimmen werde.

Das wird wohl trotzdem nichts nützen. Die anderen Fraktionen dürften die AfD-Anträge auch weiterhin ablehnen. Vor diesen beiden Tagesordnungspunkten legte die Verwaltung in der Ausschusssitzung ihre Position zum Thema Schneppelmoor zur Kenntnis vor. Demnach geht es auch um die Gesundheit der Bewohner im Zusammenhang mit Altlasten aus Müllablagerungen.

Merkblätter gingen 2018 an die Bewohner

„Bereits in dem vom Landkreis in Auftrag gegebenen Gutachten aus 2018 ist eine Gefahr für die Bewohner durch Methan dokumentiert worden. In 2018 wurden daher entsprechende Merkblätter durch den Landkreis als Sofortmaßnahme an die Bewohner verteilt“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage.

Stadt kann illegale Bauten nicht legalisieren

Die Verwaltung verweist auch auf den Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn es um Schwarzbauten geht. Bereits auf AZ-Nachfrage hatte Stadtsprecherin Annette Siemer jüngst erklärt: „Das Vorgehen der Stadt ist rechtlich notwendig. Für besagten Bereich gibt es keinen Bebauungsplan. Und es gibt keine rechtliche Möglichkeit, die illegal errichteten Häuser durch das Aufstellen eines Bebauungsplanes zu legalisieren.“

Von Dirk Reitmeister