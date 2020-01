Ilka Bessin in Gifhorn: Darum reicht ihr nun ein Mann, der Tee kocht

Gifhorn

„Früher fragte sich alle Welt: Wer mag diese unglaublich attraktive und sexuell anziehende Dame wohl sein? Es war natürlich die Cindy aus Marzahn“, erklärte Ilka Bessin Ihrem Gifhorner Publikum. Vor drei Jahren hängte Bessin den Cindy-typischen pinkfarbenen Jogginganzug und ihr Diadem an den Nagel, um eine kreative Pause zu machen. Neuerdings steht sie wieder im Rampenlicht auf Deutschlands Bühnen und tourt mit richtigem Namen, schwarzem Jogginganzug und dem Programm „Abgeschminkt – aber trotzdem lustig“. Im restlos ausverkauften großen Saal der Stadthalle begeisterte sie rund 770 Zuschauer.

Ein Mann soll Tee kochen können

Völlig abgeschminkt und ohne Krönchen berichtete sie über Unwegsamkeiten des Lebens und Alltagsproblemchen des Älter-werdens. „Ich bin 48 Jahre alt“, so Bessin. „Ich möchte aber nicht in zwei Jahren 50 werden. Das bedeutet nur noch zweimal Geschlechtsverkehr in meinem Leben.“

Den richtigen Mann fürs Leben zu finden, hat die Berlinerin noch nicht aufgegeben: „Früher wollte ich mal einen Helden, der mich aus der Disco trägt, um mich zu retten. Heutzutage würde mir auch ein Mann reichen, der mir mal einen Tee kocht, wenn ich Bronchitis habe.“

Leben und leben lassen

Mit viel Selbstironie ging Bessin in ihrem Programm immer wieder auf ihre etwas ausladende Figur ein: „Wenn man selber aussieht wie ein Kürbis, kann man auch nicht erwarten, dass plötzlich eine Basilikumpflanze vor einem steht. Man muss seine Anspruche schon dem Gegebenen anpassen.“ Aber das Alter-werden habe auch Vorteile – früher sei sie mit 28 vollgepackten Reisetaschen in den Urlaub gefahren, heute reiche ihr ein Bikini und ein String-Tanga in ihrer Handtasche: „Wenn ich da dann so mit Bikini und String am Strand liege, denken andere Leute eigentlich viel mehr über meine Figur nach als ich selber“, bekannte Bessin selbstbewusst. „Man kann doch einfach leben und leben lassen.“

Zur Galerie Sie hielt ihr Wort und war abgeschminkt und trotzdem lustig: Ilka Bessin begeisterte das Publikum in der Stadthalle Gifhorn.

Mit soviel Selbstironie sprach Bessin ihr Publikum voll an: „Sie spricht mir aus der Seele, ihre Art gefällt mir total gut, und ich habe Tränen gelacht“, erklärte Zuschauerin Susanne McPolin. Ihre Begleiterin Uta Jahn fügte hinzu: „Mit Ilka Bessin kann man sich ab einem gewissen Alter so richtig schön identifizieren, die ist echt eine coole Socke.“

Und dann war da noch das Schwitz-Problem

Weiter ging es im Programm der Ilka Bessin mit ihren neuesten gesundheitlichen Problemen: „Ich schwitze“, berichtete sie. „Leider keine Art von erotischem Schwitzen. Besonders meine Nase sieht immer aus, als hätte ich eine Speckschwarte darüber gezogen. Und heiß ist mir. Steck mir einen Rotbarsch unter den Arm, ist er in vier Minuten gar.“ Aus Sorge über ihr neues Schweiß-Problem ging sie zum Arzt. Dieser sagte zu ihr: „Bitte bücken Sie sich mal nach vorne“, und Bessin antwortete ihm: „Ich habe ein bisschen Angst, dass Sie meine Krankenkassenkarte da durchziehen.“ Nach diesem Kopfkino-Erlebnis für ihr Publikum berichtete sie über ihre traumatisierenden Abenteuer mit der Stuhlprobe, die per Post ins Ausland verschickt werden musste.

Das Spiel mit dem Licht

Immer sehr nah an ihrem Publikum ließ Bessin das Licht im Zuschauerraum leicht gedimmt wieder anschalten: „Sonst sehe ich ja eure Reaktionen gar nicht. Ihr könntet lachen, aber womöglich auch gehen oder essen oder kotzen, und ich würde es gar nicht mitkriegen.“ Einer Dame mit nicht enden wollendem Lachanfall ließ Bessin vorsichtshalber ein Wasser bringen, andere fragte sie nach ihren Namen oder Berufen. Da sie dem Publikum ihre Show-Handy-Nummer verraten hatte, bekam sie während der Pause stolze 82 SMS und Whatsapp von den Zuschauern, die sie nach der Pause teilweise vorlas. Dabei war viel Lob für die Künstlerin und Tipps für deren nächste Stuhlprobe. Auf die Whatsapp von Andrea und Sven, die das Konzert wegen ihrer Kinder in der Pause verlassen mussten, reagierte sie spontan und lud sie zu „einer zweiten Hälfte“ eines ihrer kommenden Auftritte in der Region ein.

Auch Klimaschutz ist ein Thema

Ein etwas ernsteres Thema schnitt Bessin mit Klimaschutz und Bio-Produkten an, jedoch blieb sie auch hier immer sehr komisch: „Letztens habe ich einen rund einstündigen Beitrag über den Boskop-Apfel gehört, der im Aussterben ist“, erklärte sie. Zu diesem Boskop-Genozid habe sie selber beigetragen, da sie schon immer auch die Kerne und Gehäuse mit aufgegessen habe. Heutzutage leiste sie jedoch einen Beitrag zum Fortbestand des Boskop-Apfels: „Ich esse immer noch die Kerne mit, aber ab sofort verrichte ich mein großes Geschäft nur noch in freier Natur. Immer an verschiedenen Stellen. Ich fange an und bewege mich dann seitwärts wie eine Krabbe. Zwei Boskop-Apfelbäumchen sind schon gewachsen, aber die Nachbarn fangen an, sich zu beschweren.“

Der Applaus will nicht enden

Dem Publikum gefiel die Show der neu-abgeschminkten Ilka Bessin sehr, sie erntete viel Gelächter und nicht enden wollenden Applaus. Zuschauer Michael Bergmann, der eigens aus Peine angereist war, erklärte: „Toll, so einen Star, den man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, mal live in Natura zu sehen. Man bekommt einen ganz anderen Eindruck, und ich habe viel gelacht.“

Von Maren Kiesbye