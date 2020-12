Gifhorn

Noch ist es nur eine Idee, aber die Jugendförderung der Stadt Gifhorn hat diesen Ball gerne aufgenommen und hofft nun auf Unterstützung der Kinder und Jugendlichen. Mitarbeiter Tim Busch greift die Anregung eines Jugendlichen auf, Gifhorn brauche einen Dirt Bike Park. Dabei handelt es sich um eine Anlage aus Erde, auf der mit Mountainbikes und BMX-Rädern herumgedüst werden kann. Auch verschiedene Sprungelemente können dort eingebaut werden.

Jugendförderung hofft auf rege Teilnahme an der Umfrage

Da es Foren wie den Runden Tisch für Jugendliche gerade wegen Corona nicht gibt und auch andere Zusammenkünfte schlecht möglich sind, ruft Busch über den Facebook-Account der Grille zur Teilnahme an einer Umfrage auf. Unter dem Link https://opin.me/de/projects/dirt-bike-park-gifhorn/?fbclid=IwAR25EXa1clX_Rwa99TcqJSxg1GYXsu6c9Sjlgg1gXEQbDEOxKehyLvnB5_U#participation fragt Busch unter anderem Alter, Wohnlage, Fahrgewohnheiten und Wünsche für die Anlage ab. Alle Angaben sind freiwillig. Weshalb diese so wichtig sind, betont Busch: „Je mehr mitmachen, desto genauer können wir nach euren Bedürfnissen planen. Ihr könnt also gerne anderen Bikern davon erzählen und zum Mitmachen motivieren.“

Die ersten Rückmeldungen sind durchweg positiv

Erste Reaktionen gibt es bereits. Die Begeisterung über das Vorhaben überwiegt bei den Jugendlichen deutlich. Auch erste Wünsche, welche Elemente in den Dirt Bike Park eingebaut werden, werden geäußert. Ob und wo der Parcours für Biker entstehen kann, ist noch unklar. Busch jedenfalls freut sich, das „spannende Projekt“ gemeinsam mit den Jugendlichen anzugehen.

Beteiligen sich hinreichend Jugendliche, dann steht die Stadt übrigens schon in den Startlöchern, wie Sprecherin Annette Siemer auf AZ-Anfrage berichtet: „Mit im Boot für die Planungen sind Kreisjugendpflege und Kinderschutzbund.“ Sogar einen möglichen Standort haben die Verantwortlichen im Auge – den Platz an der Flutmulde, wo einst die Skaterhütte stand.

„Die Biker-Szene ist groß“

„Die Biker-Szene ist groß. Wenn sich nun noch genug Jugendliche beteiligen an der Planung, dann kann das Projekt realisiert werden.“ Will heißen: Läuft die Online-Umfrage mit entsprechendem Feedback, dann soll ein Workshop stattfinden, um das Projekt weiter auf den Weg zu bringen.

Von Andrea Posselt