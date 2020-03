Warum Gifhorns Schloss zu sechs Rathäusern funkt

Gifhorn

Immer weniger Kommunen leisten sich eine eigene EDV und einen oder mehrere eigene Systemadministratoren: Jetzt hat sich auch die Samtgemeinde Hankensbüttel dem IT-Verbund des Landkreises Gifhorn angeschlossen. Samtgemeindebürgermeister Andreas Taebel und Landrat Dr. Andreas Ebel unterschrieben den Vertrag im Beisein von Vertretern weiterer Partner.

Server, Software-Wartung und Hardware-Beschaffung sind nicht mehr im eigenen Rathaus, sondern im ehemaligen Kreismedienzentrum am Calberlaher Damm in Gifhorn. Dort hat der Landkreis seine Computer-Experten untergebracht, die zentral für inzwischen sechs Kommunen die Arbeit mit erledigen. Die Rathäuser in Wittingen, Meinersen, Brome, Westerbeck, Isenbüttel und nun auch Hankensbüttel sind per Richtfunk mit der Zentrale verbunden.

Abschied vom eigenen Administrator

Für Taebel bringt das viele Vorteile mit sich. In Hankensbüttel habe sich bislang ein Administrator um die IT gekümmert. Taebel ist mit ihm sehr zufrieden und bedauert, dass der Mann nun im Team des Landkreises am Calberlaher Damm arbeitet. Aber in der Praxis war es bislang so, dass bei Urlaub oder Krankheit eben kein Administrator da war. Die Samtgemeinde habe bislang 200 000 Euro im Jahr für die IT bezahlt und werde jetzt wohl etwas drauf legen müssen – dafür sei die Leistung aber besser, glaubt Taebel.

So können Bürgermeister besser schlafen

Eckhard Montzka aus Meinersen kann seinen Kollegen da nur bestärken. „Ich kann besser schlafen.“ Denn beim Eigenbetrieb der EDV habe er immer Sorgen gehabt, dass irgendwann mal ein Hacker die Server lahm legen könnte – so wie laut Landkreis ein Trojaner mal das Rathaus des Boldecker Landes in die Zwangspause schickte. Die geballte Kompetenz beim Landkreis mit entsprechender Manpower und besserer, weil durch Synergieeffekte getragener Investition in Firewall-Techniken biete da mehr Schutz, meint Montzka.

Nachteile für die Einzelkämpfer

Angesichts des Fachkräftemangels sei es auch immer schwieriger, eigene Administratoren zu finden, nennt Jürgen Wisch, Erster Samtgemeinderat in Isenbüttel, einen weiteren Nachteil für Einzelkämpfer-Kommunen. Ein entscheidender Synergieeffekt aus Sicht der Bromer Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann: „Unterstützung aus anderen Kommunen, wenn es bei uns mal eng wird, funktioniert nur, wenn man die gleiche Software hat.“ Im Verbund laufe das.

Machen bald noch mehr mit?

Auf Unverständnis bei Ebel stößt die Absicht des Boldecker Landes, sich dem IT-Verbund in Uelzen anschließen zu wollen. Auch der Papenteich unddie Stadt Gifhorn sowie die Samtgemeinde Wesendorf gehören noch nicht zum kreiseigenen IT-Verbund. Der Landrat hofft, dass sie noch dazu stoßen.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister