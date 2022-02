Gifhorn

Keine Frage, zu gerne wären die Schülerinnen und Schüler von Kristina Köhler, Fachleitung zweite Fremdsprachen an der IGS Gifhorn, in echt nach Comte gereist, um das E-Twinning-Projekt abzuschließen. „Das war uns leider nicht vergönnt“, sagt Kristina Köhler. Aber dank moderner Technik glückte der Austausch wenigstens digital.

„Ich finde gut, dass wir das so gemacht haben“, sagt Jasmin Maami (16) rückblickend. Der Austausch mit Gleichaltrigen in deren Muttersprache habe sie weiter gebracht. „Ich spreche die Sprache jetzt besser. Sonst sind das oft nur zwei, drei Sätze im Unterricht, die man sagt.“ Eine Erfahrung auch: Die französischen Schülerinnen und Schüler trainierten mit dem Projekt ihr Deutsch. So einiges habe sie im Verlauf der rund fünf Monate über den Alltag in Frankreich erfahren. Auch das Thema Corona spielte eine Rolle. Krasser konnte der Unterschied nicht sein. Zu Beginn des Projekts galt in Gifhorn eine Ausgangssperre, Homeschooling war hier angesagt.

Auch die Corona-Lage war Thema

„Ich glaube, die hatten schon mehr Freiheit als wir damals“, meint Kreshna Qayumi (16). An eine Klassenfahrt nach Frankreich war gar nicht zu denken. „Aber es war gut, dass wir diese Alternative hatten.“ Sie selbst war schon einmal in Frankreich, möchte irgendwann auch noch einmal dorthin reisen.

Durch das Projekt, das teilweise über Audios lief, habe sie sicher einiges für Alltagssituationen gelernt. Schule, Freizeit, Familie, Wetter, die Heimatstädte – ziemlich viele Themen handelten die Schüler digital ab. „Das war aufregend, neue Leute so kennenzulernen“, sagt Lale Taskiran (15).

Bei einigen ist der Kontakt abgerissen

Einiges habe sie überrascht. „Die haben dort andere Schulzeiten und meistens einen langen Schultag.“ Auch über Berufswünsche habe sie sich ausgetauscht. Inzwischen seien jedoch die Kontakte zu den beiden Mädchen in Comte abgebrochen. Ob’s der Tatsache geschuldet ist, dass die eigentlich geplante Klassenfahrt mit direktem Kennenlernen wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte? „Schwer zu sagen. Einige aus der Klasse haben wohl noch Kontakt nach Frankreich.“

Von Andrea Posselt