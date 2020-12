Gifhorn

Corona hat auch an der IGS Gifhorn seit Wochen den Schulalltag auf den Kopf gestellt, und dennoch haben Schüler und Lehrer jetzt gezeigt, dass da auch immer noch Energie für andere da ist. Und so machten sich am Mittwoch rund 200 Weihnachtspäckchen mit Briefen auf die Reise. Das Ziel: Das Ackmann-Haus in Gifhorn.

Die ganze Schule war schnell begeistert von der Idee

Schulsozialarbeiterin Antje Pietzsch erinnert sich, wie alles begann. Bei einer Autofahrt hörte sie etwas im Radio über die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, bei der für bedürftige Kinder im Ausland gesammelt wird. Das muss irgendwie im Kopf hängen geblieben sein und sich mit Gedanken an ihre eigene im Heim lebende Oma und deren Einsamkeit in Corona-Zeiten vermischt haben. Und schon war die Idee geboren: „Warum machen wir da als Schule nichts?“ Lange Werben musste sie bei Schulleitung und Kollegium nicht. Per Mail verbreiteten sich die Idee und der Aufruf zur freiwilligen Teilnahme an alle Schüler. Durch den privaten Kontakt eines Kindes war das Ackmann-Haus schnell als Ziel der Aktion ausgeguckt. Was Senioren eine kleine Freude zum Fest bereitet, fragte die Schulsozialarbeiterin beim DRK ab.

„Einfach herzzerreißend, was einige schreiben“

Was sich dann in den letzten drei Wochen abspielte, lässt Antje Pietzsch einfach nur noch staunen. Rund 200 Päckchen wurden gepackt. Darin sind etwa Kerzen, Deko, Kosmetikartikel – und vor allem von den Schülern selbst verfasste Briefe. „Einfach herzzerreißend, was einige schreiben. Wir denken an euch, ihr seid nicht alleine, schreiben die Kinder.“ Mit Material und kleinen Geschenken unterstützten Edeka Gamsen, die dm-Drogerie, Hagebaumarkt und Deichmann in Meine die Aktion der Schüler.

Manche Kinder packten sogar drei oder vier Päckchen, so manche Mutter trug Selbstgemachtes zur Sammlung bei. „Die Kinder haben sich so gefreut, dass sie in dieser Zeit aktiv etwas Positives machen können“, ist Antje Pietzsch freudig überrascht. Denn immer mehr sorgt sie sich, wie arg Corona Ängste bei den Kindern auslöst. Bei solchen Aktionen biete sich spontan mal die Chance, mit den Schülern zu reden.

DRK-Mitarbeiter holten den Paketberg an der IGS ab

Aber auch das ist Corona: Die Idee, dass einige Kinder mit dabei sind, wenn die Fest-Pakete zum Ackmann-Haus gebracht werden, musste kurzfristig aufgegeben werden, weil es die momentane Lage nicht erlaubt. Egal, die Kinder halfen fleißig beim Pakete stapeln. Ihre Botschaft „Wir denken an euch, ihr seid nicht alleine“ brachten schließlich zwei Mitarbeiter des DRK zu den Bewohnern.

Von Andrea Posselt