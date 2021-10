Gifhorn

Aus der Not hatten sie eine Tugend gemacht: In Vor-Corona-Zeiten war es gute Tradition, dass DGB und IG Metall im Rahmen der Mai-Aktion Spenden für einen guten Zweck sammeln. Dann eben digital, dachte sich Dennis Kießling, VW-Vertriebsmitarbeiter und IG-Metall-Vertreter. Viele seiner Kollegen arbeiteten noch im Home Office, auf diesem Weg erreichte er viele Spendenwillige. „Ich war sehr überrascht, in wenigen Tagen kam eine schöne Summe zusammen.“

Vier Einrichtungen in der Region profitieren

Mehr als 9000 Euro waren es in der Summe – einen Teil davon übergaben am Dienstag die IG-Metall-Vertreter Maurizio Autueri, Geschäftsführer Matthias Disterheft und DGB-Stadtverbandsvorsitzender Semi Gritli. Exakt 2252,08 Euro erhalten jeweils die Tafel in Helmstedt, die „Rote Zora“ in Wolfsburg, das Schulranzenprojekt in Wittingen – und eben der Verein Hospizarbeit in Gifhorn.

Hospizverein ist auf Spenden angewiesen

Vom Vorstand freuten sich Dagmar Borkowsky, Christian Grösche und erste Vorsitzende Ingrid Pahlmann. Wie wichtig diese Spende ist, erläuterte Pahlmann. Info-Abende, Supervision, Trauerbegleitung – auf den Kosten vieler Angebote und Aufgaben bleibt der Verein sitzen und benötigt dafür Spenden. Im aktuellen Fall gehe es darum, Ausbildung für Kindertrauerbegleiter zu finanzieren. Auch die Öffentlichkeitsarbeit sei ein wichtiger Faktor.

Im Gespräch bleiben sei unendlich wichtig, betonte Pahlmann. Auch um weiter daran zu arbeiten, dass das Thema Sterben, Tod und Trauer kein Nischenthema mehr sei. Viel habe der Verein in den letzten Jahren schon bewegt. Stolz ist Pahlmann auf eine tolle Vernetzung der Koordinatorinnen und den rund 70 ausgebildeten Ehrenamtlichen. Die werden individuell Sterbenden und den Familien zugeordnet – auf Wunsch gibt es auch weitere Begleitung in der Trauerphase.

Auch Betreuung im Hospiz wird es bald geben

Mit der Eröffnung des Hospizhauses in Gifhorn bricht auch für den Verein eine neue Ära an. Dort bezieht er Räume und betreut dort Menschen. „Der mobile Dienst im ganzen Landkreis wird aber auf jeden Fall bleiben“, betont Pahlmann.

Von Andrea Posselt