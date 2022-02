Humorlotsin Insa Grünwald: Lachen ist wie ein Reset für die Seele

Gifhorn

Einfach mal einen Tag närrisch sein – ist das sinnvoll oder überflüssig? Wir haben Humorlotsin Insa Grünwald, die auch an der KVHS Gifhorn Kurse gibt, aus Anlass des Rosenmontags mal gefragt.

Ein herzhaftes Lachen kommt von Insa Grünwald, als sie die Frage hört. Närrisch sein, lachen und auch einmal in einer Verkleidung in eine andere Rolle schlüpfen – das ist ganz nach dem Geschmack der Expertin. „So etwas wirkt wie ein Reset, Pause für die Seele.“ Eine spielerische Haltung zu bewahren hat für Erwachsene eine besondere Bedeutung. Auf humorvolle Art lassen sich Ideen und Vorstellungen zusammenbringen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Das kreative Denken und das Repertoire an Problemlösungsmöglichkeiten lassen sich hierdurch fördern und erweitern.

Warum der Fasching im Landkreis Gifhorn meistens einen schweren Stand hat, mutmaßt die Humorlotsin so: „Ich bin der Meinung dass hier die Umgebung, das Elternhaus uns prägt.“ Wer nicht von klein auf mit dem Narrentreiben vertraut ist, dem sei es möglicherweise peinlich, sich zu verkleiden.

Der Termin Rosenmontag ist gar nicht so wichtig

Dabei solle man sich gar nicht so sehr an den Termin Rosenmontag binden. Gerade jetzt nach zermürbenden Corona-Monaten tue es gut, Routinen zu brechen. „So lässt sich so manches Stimmungstief vertreiben“, sagt Insa Grünwald. Und dass gute Gefühle eine wichtige Triebkraft im Leben sind, hätten sogar schon Wissenschaftler belegt. Klare Sache für sie: Man kann auch ganzjährig seine eigene Humor-Therapie machen.

Von Andrea Posselt