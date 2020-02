Ehemalige und angehende Abiturienten kicken um die Wette

Gamsen

So viele Mannschaften gab es schon länger nicht mehr: Sechs Teams gingen beim Ehemaligen-Fußball-Turnier des Humboldt-Gymnasiums an den Start. Darunter vier Mannschaften mit ehemaligen Abiturienten und diesmal sogar zwei Mannschaften mit aktuellen Schülerinnen und Schülern, obwohl es in diesem Jahr nicht einmal einen Abijahrgang gibt.

Giovanna Monteiro lehnt an der Glastür zur Halle des Sportzentrums Nord. Nervosität sieht man ihr nicht an. Die 17-Jährige wird gleich als eine von zwei jungen Frauen im Team des elften Jahrgangs gegen das des zwölften antreten. Es wird das Eröffnungsspiel des Turniers sein. „Es ist schon ein bisschen anders, mit Jungs zu spielen.“ Kein Grund für überbordenden Respekt. „Ich komme aus Brasilien. Ich habe schon etwas Fußball gespielt.“ Das werden die Älteren nur wenige Minuten später erleben. Nur der Pfosten wird nach ihrem Schuss einen Führungstreffer des elften Jahrgangs verhindern.

Wie Monteira als Vertreterin der Jüngsten hat auch Moritz Pemberneck als Vertreter der Ältesten kein Extra-Training absolviert. Der Lehrer gehört zum Team der Abi-Jahrgänge 1999 bis 2004 – und ist Organisator des Ehemaligen-Turniers. Das hätte er um ein Haar nur im Regieraum oder am Spielfeldrand mitmachen können, denn noch im Dezember war er zu einer sportlichen Zwangspause verdonnert. Inzwischen ist er aber wieder fit, um selber um Punkte und Tore zu kämpfen.

Ins Sportzentrum Nord verlegt

„Jede Mannschaft hat mindestens vier Spiele“, erläutert Pemberneck. Da kam diesmal ordentlich etwas zusammen. Denn sechs Teams gingen an den Start, mehr als in den vergangenen Jahren, freut sich Pemberneck. Deshalb musste er die Veranstaltung auch von der HG-Turnhalle ins Sportzentrum Nord verlegen. „Weil hier auch eine Tribüne ist.“

So wird Stimmung gemacht

Von der kommt Stimmung bis runter auf das Spielfeld. In der ersten Begegnung schießen dann doch die älteren vom zwölften Jahrgang die Tore. Der Fanclub oben schmeißt den Ghettoblaster an, man hört Herbert Zimmermann zu hämmernden Beats „Tor, Tor, Tor“ rufen und Fred Feuersteins Jubel-Dabbadoo.

Das sind die Sieger

Zehn Minuten dauern die Spiele. Es gibt Halbfinals, ein Spiel um Platz drei und das Finale. Am Ende siegt der FC Schwarzkopf, ein Familienteam, nach Elfmeterschießen gegen den zwölften Jahrgang. Den dritten Platz belegt eine Mannschaft mit dem Namen Wer das liest ist doof. Pemberneck selbst landet mit seinem Team auf Rang vier. Sein Fazit: „Die Gruppen waren sehr ausgeglichen.“ Es sei sehr fair zugegangen, nur das Finalspiel etwas hitziger ausgefallen.

Von Dirk Reitmeister