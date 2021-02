Hospizverein Gifhorn begleitet auch Covid-19-Patienten im Helios-Klinikum

Gifhorn

Der Hospizverein ist angefragt, ob er in der akuten Krisensituation, in der sich das Helios-Klinikum befand und befindet, Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten wolle. Das hat der Hospizverein zugesagt – und differenziert bei seinen Sterbebegleiterinnen und -Begleiter angefragt: Wer kann sich vorstellen, auch Covid 19 infizierte Patienten auf ihrem letzten Weg zu begleiten? Wer kann sich vorstellen, deren Angehörige zu begleiten?

Das Ziel des Vereins hat sich durch die Pandemie nicht geändert: Niemand soll alleine sterben müssen: Jeder soll menschenwürdig – so, wie es ihm oder ihr entspricht – begleitet werden.

Auch für die Angehörigen gibt es Unterstützung

Vier ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter haben sich bereit erklärt, Sterbende im Krankenhaus zu begleiten, im Hintergrund unterstützen Susanne Gaus, Jeanette Ehlers und Georg Julius. Für die Begleitung von Angehörigen stehen vier weitere Begleiterinnen zur Verfügung.

Mit einer Einführung durch die Hygienefachkraft Bruno Bassanello ging es los. Anschaulich konnte er die Not im Helios-Krankenhaus schildern: „Die Pflegekräfte stehen in diesem ‚Krieg‘ gegen das Virus nicht mit dem Rücken zur Wand, sondern in der Wand“, berichtete Bassanello. Keine gemeinsamen Pausen mehr, immer wieder wechselnde Teams, immer neue Verunsicherungen – bis an den Rand der Belastungsgrenze und oft darüber hinaus.

Wie das Desinfektionsmittel richtig verteilt wird

Die Schwarzlichtlampe bringt es an den Tag: Das Desinfektionsmittel ist nicht überall gelandet. Quelle: Hospizverein

Und dann ging es an die praktischen Übungen: Hände waschen: Mit Desinfektionsmittel mit besonderen Signalstoffen – und dann die Hand unter eine Schwarzlichtlampe halten: Schon war deutlich zu sehen, wo kein Desinfektionsmitteln hingekommen ist. Schutzkittel, Handschuhe, mindestens FFP2-Maske sowieso, Schutzhaube (muss nicht unbedingt) – und immer wieder Hände desinfizieren. Ausziehen der Schutzkleidung – möglichst weit vom Körper weg. Am besten keinen Schmuck und keine Ringe tragen – und hinterher die eigene Kleidung mit 60 Grad waschen.

So gut vorbereiten machen die ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleiter nun ihre ersten Erfahrungen auf der Station.

