Hospizarbeit Gifhorn erhält 5000 Euro Spende von der Volksbank für die Sterbebegleitung

Gifhorn

Trotz der Corona-Pandemie hat der Verein Hospizarbeit Gifhorn seine Arbeit nicht eingeschränkt. Im Gegenteil, waren nun doch auch schwer an Corona Erkrankte zu betreuen. Und auch sonst hat die Pandemie die Arbeit des Vereins nicht einfacher gemacht – oder gar kostengünstiger. Da kam jetzt die Spende der Volksbank gerade recht. 5000 Euro übergab Bankdirektor Thomas Fast am Dienstag an die Vorstandsmitglieder Ingrid Pahlmann, Dr. Dagmar Borkowsky und Heinrich Heins.

„Beim Thema Hospiz habe ich immer einen Kloß im Hals. Aber wir müssen uns darum kümmern. Und ich will helfen“, begründete Thomas Fast die Spende. Mit dem Geld soll die Arbeit des Vereins erleichtert werden. Zwar liege der eigentliche Schwerpunkt der Förderung durch die Volksbank bei Kindern und Jugendlichen im Rahmen der United Kids Foundations, so Fast. Aber bei der Spende an die Hospizarbeit schließe sich der Kreis, denn: „Wir betreuen auch Kinder“, betonte Hospizvereinsvorsitzende Ingrid Pahlmann.

Rund 70 ehrenamtliche Sterbebegleiter gibt es in Gifhorn

Das Engagement der Volksbank sei regelmäßig und verlässlich, bereits seit mehreren Jahren gibt es Geld für den Verein. Das sei gerade jetzt umso wichtiger, da derzeit die Spendenbereitschaft laut Pahlmann allgemein zurück gehe. Und weil die Hospizarbeit durch Corona Mehrkosten habe. „Wir haben die Arbeit nicht eingeschränkt. Unsere ehrenamtlichen Begleiter kommen weiter in die Häuser, wir halten die Kontakte aufrecht.“ Dafür brauche es derzeit wegen der Pandemie aber entsprechende Bekleidung für die Sterbebegleiter und viele Tests.

Rund 70 ehrenamtliche Sterbebegleiter hat der Verein derzeit. Ein Kursus zur Ausbildung von zwölf weiteren startet im Frühjahr. Die Nachfrage nach den Plätzen ist da: „Wir konnten nicht alle Anmeldungen annehmen“, freut sich Ingrid Pahlmann über das Interesse. Denn auch wenn das derzeit in Bau befindliche Haus der Hospizstiftung in Gifhorn seinen Betrieb aufnimmt – geplant ist das für September –, wird die ambulante Hospizarbeit in einem Flächenkreis wie dem Landkreis Gifhorn notwendig bleiben. „Wir können vielleicht nicht alle Sterbenden in dem Haus unterbringen. Und manche Menschen möchten das vielleicht auch gar nicht. Die wollen wir aber dennoch betreuen können“, erklärt sie.

Zukünftig werden sich die Hospiz-Stiftung, der Hospiz-Verein Gifhorn sowie das Palliativnetz Gifhorn im Hospizhaus – Richtfest war im November – unter einem Dach für die Allgemeinheit engagieren. Somit steht allen Betroffenen ein zentraler Anlaufpunkt zur Verfügung. Auf dem 3200 Quadratmeter großen Areal bietet das 6,8 Millionen Euro teure Gebäude mit seinen drei Geschossen nach Fertigstellung eine Nutzfläche von 1900 Quadratmetern. Das Hospiz wird über zwölf Gäste- und Angehörigen-Zimmer sowie diverse Schulungs-, Aufenthalts- und Veranstaltungsräume verfügen.

Von Thorsten Behrens