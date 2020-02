Hospiz-Projekt: Baugenehmigung ist da

Gifhorn

Jetzt geht’s in die Umsetzungsphase: Die Baugenehmigung für das Hospiz ist da. Ein dickes Unterlagen-Paket wurde dem Stiftungsvorstand am Dienstag im Rathaus übergeben. Der Zeitplan sieht einen Baustart im Frühsommer vor. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 6,3 Millionen Euro.

Glücklicher Moment

„Für uns ist es ein sehr glücklicher Moment“, strahlte Alexander Michel, Vorsitzender der Gifhorner Hospizstiftung. Er nahm die Baugenehmigung gemeinsam mit Vorstandsmitglied Reinhard Jung von Bürgermeister Matthias Nerlich, Bauordnungsamtsleiterin Doris Linack und der zuständigen Sachbearbeiterin Carola Gerlach entgegen.

Ein spannender Prozess

„Es war ein spannender Prozess“, erinnerte Michel an die Abgabe des Bauantrages am 13. August 2019. „Auch wenn ich zwischendurch mal eine dicke Halsader hatte, ist es Doris Linack und ihrem Team schnell gelungen, mich runter zu holen“, schmunzelte Michel. Immer wieder sei es um die Klärung von Detailfragen gegangen. „Ich konnte es mir als Bauherr einfach nicht vorstellen, dass bereits im Vorfeld genau festgelegt werden muss, welchen Weg später einmal der Müll durch das Haus nimmt“, ging Michel als Beispiel auf Hygiene-Vorschriften ein.

Termin für den Spatenstich

Inzwischen stünde der Stiftungsvorstand im Kontakt mit mehreren Generalunternehmen. „Wir holen Angebote ein – dieser Prozess wird rund zwei Monate dauern“, so Michel. „Nach unserer Vorstellung soll der Spatenstich im Juni erfolgen“, erläuterte Michel den Zeitplan. Er sieht eine Inbetriebnahme des Hospiz-Neubaus für Ende 2020 vor. Auf dem Baugrundstück in der Lindenstraße – es befindet sich hinter der früheren Villa Wiggers – würden noch in diesem Monat notwendige Baumfällungen stattfinden. „Während der Bauphase erfolgt die Zuwegung zum Grundstück von einem Parkplatz am Schleusendamm aus“, kündigt Jung an. Eigentümer Manfred Fischer habe dafür grünes Licht gegeben.

Lob an die Stadt

„Die Stadt hat schnelle und gute Arbeit geleistet“, freute sich auch Kreis-Sozialdezernent Rolf Amelsberg vom Kuratorium der Hospizstiftung darüber, „dass es nun losgehen kann“. Seinem Bauordnungsteam dankte Bürgermeister Matthias Nerlich. „Angesichts der Tatsache, dass noch im Januar Unterlagen für die erforderliche Genehmigung nachgereicht worden sind, ist es uns schnell gelungen, die Sache auf den Weg zu bringen“, so der Bürgermeister.

Weitere Spenden nötig

Der Stiftung wünschte der Verwaltungschef viel Glück beim Einsammeln weiterer Unterstützer-Gelder: „Je konkreter ein Projekt wird, desto einfacher ist es, Spenden dafür einzuwerben.“ Laut Michel verfügt die Stiftung aktuell über 18 Prozent Eigenkapital. „Bis zum Baustart wird dieser Anteil bei 25 Prozent liegen“, sieht der Stiftungsvorstand die Finanzierung als gesichert an.

Von Uwe Stadtlich