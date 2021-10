Er dürfte das Bild Gifhorns wie kaum ein anderer geprägt haben in städtebaulicher Sicht wie auch in der weltweiten Wahrnehmung der Stadt. Jetzt verkauft der 86-jährige Horst Wrobel sein Mühlenmuseum an die Stadt – und gewährt der AZ einen exklusiven Blick zurück auf sein erfülltes Leben, in seine Wohnung und auf seine Pläne für die kommenden Jahre.