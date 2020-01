Holocaust-Gedenken: Überall im Kreis Gifhorn finden sich Spuren gegen das Vergessen

Landkreis Gifhorn

Viele Menschen fielen den Nationalsozialisten bis 1945 zum Opfer. In vielfältiger Weise wird heutzutage an sie gedacht – nicht zuletzt am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus. Auch im Landkreis Gifhorn ist das Thema präsent, finden sich vielerorts Spuren.

Teilnahme an Aktion „ Stolpersteine “

„Für die Stadt Gifhorn ist der 27. Januar ein wichtiger Gedenktag. Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, auch über diesen Gedenktag hinaus, ist ein wichtiges Thema für die Stadt Gifhorn. Dabei geht es uns nicht nur um die Pflege von Denkmälern und Gedenkorten und die Pflege einer Erinnerungskultur. Vielmehr ist es uns ein großes Anliegen, interessierten Gifhornern auch die Möglichkeiten zu bieten, sich mit der Geschichte ihrer Stadt während des Nationalsozialismus auseinandersetzen zu können. Dabei ist es wichtig, Formen des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirken“, erklärt Bürgermeister Matthias Nerlich auf AZ-Anfrage. So wird sich die Stadt in diesem Jahr um die Beteiligung an der Aktion „ Stolpersteine“ bewerben, um etwa zehn Gifhornerinnen und Gifhornern, die vom NS-Regime umgebracht wurden, an ihrem letzten Wohnort ein Denkmal zu setzen.

Stadtgeschichte wird neu durchleuchtet

Nerlich zählt weitere Punkte auf: jährliche Gedenkfeier zum Volkstrauertag, lokalhistorisches Forschungsprojekt „Gifhorner Juden“ von 2016 bis 2018, Forschungsprojekte mit der Partnerstadt Korssun-Schewtschenkiwski und dem Humboldt-Gymnasium, Erarbeitung einer neuen Stadtgeschichte durch Prof. Grieger (in allen bisherigen stadtgeschichtlichen Veröffentlichungen war die Zeit des Nationalsozialismus ausgespart), Pflege der Denkmäler auf dem Alten Friedhof am Weinberg, der Denkmäler für die Opfer von Krieg und Gewalt im Zweiten Weltkrieg sowie für die gefallenen Sportler des MTV Gifhorn in beiden Weltkriegen.

Straßen und Schulen tragen Namen der Opfer

Und dann sind da natürlich noch die Straßen und Schulen im Landkreis Gifhorn, die nach Opfern des Nationalsozialismus benannt wurden. Unter anderem ist da die Gifhorner Max-Habermann-Straße. Der Buchhändler und Gewerkschafter gehörte zum engeren Kreis des deutschen Widerstandes vom 20. Juli 1944 und beging 1944 im Gifhorner Gefängnis Selbstmord, um andere Widerständler zu schützen. Die Realschule in Gifhorn beispielsweise trägt den Namen Dietrich Bonhoeffers, der 1945 im KZ Flossenbürg ermordet wurde. Bonhoeffer war ebenfalls Mitglied des Widerstandes gegen Hitler. 2019 wurde der Boxmühle der Name „Johann-Trollmann-Halle“ verliehen zum Gedenken an den gleichnamigen Sinto-Boxer, der 1907 in Wilsche geboren und 1944 im KZ ermordet wurde. Und am ehemaligen Rühener Kinderlager weist eine Info-Tafel auf die Ereignisse der 1940er Jahre hin.

Von Thorsten Behrens