Hochzeit nur in kleinem Kreis: So viele Paare verschieben ihre Trauung wegen Corona

Eine Hochzeit ohne Eltern, Geschwister, weitere Verwandtschaft und Freunde. Und manchmal auch ohne Trauzeugen – einige Paare im Kreis Gifhorn wollen das offenbar nicht und haben ihre Hochzeit mit Hinweis auf die Corona-Bedingungen verschoben oder abgesagt.

„Corona hat auch bei uns einiges verändert“, sagt Melanie Ritterbusch, Standesbeamtin der Stadt Gifhorn. Dort hat die Verwaltung aktuell beschlossen, in diesem Sommer alle Eheschließungen in der Hochzeitsmühle stattfinden zu lassen. Dort ist mehr Platz als im Trauzimmer des Rathauses, so dass nun insgesamt zehn Personen plus Standesbeamtem an der Trauung teilnehmen können. „Wir sind sehr froh über diese Erweiterung. In den letzten Wochen haben wir nur das Brautpaar allein zugelassen“, sagt Ritterbusch. Nach jeder Trauung wird alles gesäubert und desinfiziert. Vor der Mühlen-Eingangstür dürfen einige Fotos gemacht werden und die kleine Hochzeitsgesellschaft darf kurz zusammenstehen.

Hochzeit wichtiger als der Rahmen

In Gifhorn wurden seit März einige Eheschließungen verschoben oder abgesagt. „Genau Zahlen können wir aber noch nicht nennen“, so Ritterbusch. Vielen Paaren sei die Hochzeit an sich wichtiger als der Rahmen. „Viele sagen, dass sie trotz Corona heiraten wollen“, berichtet die Standesbeamtin. Die Trauung selbst ist übrigens ohne Mundschutz möglich, wenn ausreichend Abstand gewahrt werden kann.

Die Hochzeitsmühle: Hier finden derzeit alle Trauungen in Gifhorn statt. Quelle: Michael Franke

In der Samtgemeinde Isenbüttel wurden seit März wegen der Corona-Krise drei Trauungen in den September beziehungsweise Oktober verschoben und zwei abgesagt. Bei den Trauungen sind derzeit nur vier Personen zugelassen. „Das möchten einige Paare nicht. Zudem sind ja auch kirchliche Trauungen und große Feiern derzeit nicht möglich“, sagt Standesbeamtin Nina Wolpers. Die Kontaktdaten der Teilnehmer werden in der Samtgemeinde Isenbüttel notiert, zudem müssen diese beim Betreten des Rathauses einen Mund-/Nasenschutz tragen. Im Trauzimmer kann dieser aber abgenommen werden.

Erste Lockerungen in Meinersen

In der Samtgemeinde Meinersen wurden bislang zwölf Trauungen mit Hinweis auf Corona verschoben. „Der Rahmen ist den Paaren einfach zu klein“, sagt Standesbeamter Sven Schröter. Bislang waren in Meinersen nur das Brautpaar und der Standesbeamte zu den Trauungen zugelassen. Ab Montag gibt es erste Lockerungen. Dann sind im Trauzimmer neben dem Brautpaar auch Trauzeugen erlaubt, im Gewölbekeller des Künstlerhauses sogar acht weitere Gäste. Die Anmeldung zur Hochzeit ist sechs Monate lang gültig. Auch wenn sie weiter nach hinten verschoben wird, verzichtet die Samtgemeinde darauf, erneut Kosten zu erheben. „Die Paare haben schon genug Nachteile. Das wollen wir nicht noch verschärfen“, sagt Sven Schröter.

Keine Verschiebung oder Absage gab es bislang im Papenteich. Die Zahl der Eheschließungen hat sich dort im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Aktuell sind im Papenteich nur das Brautpaar und die Standesbeamtin bei den Trauungen anwesend. Vor dem Rathaus dürfen bis zu zehn Personen auf die frisch Vermählten warten.

„Bei uns wurde bislang eine Hochzeit mit Hinweis auf Corona abgesagt“, berichtet Wesendorfs Samtgemeindebürgermeister René Weber. Dort sind derzeit das Brautpaar und zwei Trauzeugen zugelassen. Es gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. „Natürlich muss das Brautpaar keinen Abstand halten“, so Weber. Auch in der Samtgemeinde Brome wurden bereits Hochzeiten mit Hinweis auf Corona abgesagt. Dort finden Trauungen ausschließlich mit dem Brautpaar statt. Die Hochzeiten wurden bis ins Jahr 2021 hinein verschoben, berichtet Fachbereichsleiter Alexander Pede.

Von Christian Albroscheit