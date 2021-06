Hitzewelle in Gifhorn: Neun Tipps, um einen kühlen Kopf zu bewahren

Gifhorn

Es soll heiß werden – richtig heiß. In den kommenden Tagen klettert das Thermometer laut Wettervorhersage über die 30-Grad-Grenze. Doch es gibt eine Menge Tipps, wie Sie die Hitzewelle gut überstehen können. Die AZ hat einige davon aufgelistet.

Viel und richtig trinken: Statt täglich zwei dürfen es gerne drei Liter sein – wenn keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen. Leitungswasser ist ideal. Suppen, Brühen, Tees und Saftschorlen gleichen den Verlust von Mineralstoffen durch das Schwitzen aus. Hände weg von zuckerhaltigen Getränken, Alkohol und Koffein. Und von eiskalten Getränken – denn die regen die körpereigene Wärmeproduktion an.

Kleider machen Leute – auch, wenn es heiß ist

Luftig und locker angezogen in den Sommer: Kleidung sollte nicht zu eng anliegen. Gerne darf es auch mal eine kurze Hose sein, wenn es die Anzugsordnung zulässt. Statt geschlossener Schuhe mit Socken tun es vielleicht auch Sandalen ohne Socken. Über die Haut reguliert der Körper seine Temperatur – die Haut sollte also atmen können. Eine leichte Kopfbedeckung gehört zwingend zum Sommer-Outfit dazu. Und aufpassen, dass es auf freien Hautflächen keinen Sonnenbrand gibt – lieber ein leichtes Tuch um die Schultern legen oder ein luftiges Shirt anziehen. Übrigens: Baumwollkleidung in hellen Farben ist ideal für den Sommer.

Gegen den Strom: Nein, es geht nicht um Protest. Aber um elektrische Geräte. Sie erzeugen bei Betrieb Wärme. Also ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden. Und zwar komplett, nicht nur auf Stand-by. Das gilt auch für Ventilatoren. Denn der Windzug von ihnen lässt Sie leichter schwitzen und kann zu Muskelverspannungen führen.

Die Hitzewelle ist da: Die AZ gibt Tipps, um sie gut zu überstehen. Viel trinken ist nur einer davon. Quelle: Rainer Droese

Abkühlung suchen: Geht natürlich super im eigenen Pool oder im Freibad. Schnelle Abhilfe schaffen aber auch kleine Tricks: Kalte, aber nicht eiskalte Fußbäder zum Beispiel – geht auch im Homeoffice. Kaltes Wasser über Handgelenke und Unterarme fließen lassen. Oder eine kühle Kompresse (oder ein Handtuch) auf Stirn oder Nacken legen. Kühlkissen und Kühlakkus lassen sich in Handtücher eingewickelt gut verwenden, um die Umgebungstemperatur ein wenig abzukühlen. Kurz kalt abduschen – auch mehrfach am Tag – kühlt den gesamten Körper und befreit von Schweiß.

Sonnenschutz muss sein: Nicht bedeckte Körperstellen eincremen. Eine Sonnenbrille schützt die Augen. Handschuhe im Sommer? Natürlich, wenn die Hände für die Arbeit gebraucht, aber nicht eingecremt werden können.

Faul sein ist erlaubt: Wer bei hohen Temperaturen lieber im Schatten liegt als in der Sonne läuft, macht es richtig. Wer dennoch Sport treiben will – oder hart arbeiten muss –, sollte ausreichend trinken, lockere Kleidung tragen und für ausreichend Sonnenschutz sorgen. Wo es geht, sollten Sport und Arbeit in die kühleren Morgenstunden oder späten Abendstunden verlegt werden. Und ganz wichtig: Achten Sie darauf, was Ihr Körper sagt, erkennen Sie Ihre Grenzen rechtzeitig.

So schlafen Sie gut: Vor der Nachtruhe lauwarm duschen und ordentlich das Schlafzimmer lüften. Lassen Sie die Finger von Alkohol und Naschkram, beides taugt nichts als Betthupferl. Lieber Baumwollkleidung und ein Leinentuch als Decke nutzen als nackt schlafen und ohne Decke – sonst droht eine Erkältung.

Bitte achten Sie auf Ihre Mitmenschen

So schmeckt der Sommer: Schwere, fettige Speisen sind gerade nicht angesagt. Salate, Gemüsepfannen, Obst dagegen schon. Wasserreiche Früchte wie Gurke, Melone und Pfirsich helfen, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Nicht nur für sich selbst sorgen: Achten Sie auf die Menschen in Ihrer Umgebung. Gerade alte Menschen und Kinder erkennen die Gefahren einer Hitzewelle oft nicht. Rufen Sie die Polizei, wenn Sie abgestellte Autos mit Kindern oder Tieren darin entdecken, und die Fahrer nicht zu finden sind.

Von Thorsten Behrens