Patienten mit Hitze-Problemen hat Hausarzt und Kassenärzte-Sprecher Dr. Klaus-Achim Ehlers aus Gifhorn in diesem Sommer noch nicht gehabt. Aber das kann noch kommen, mahnt der Mediziner. Denn die erste Hitzewelle könnte in diesem Jahr aus mehreren Gründen besonders belastend sein.

Langer kalter Frühling und langer Corona-Stillstand: Die Menschen sollten nun bei hohen Temperaturen nicht gleich Vollgas geben, auch wenn sie ungeduldig und freudig erregt in den Startlöchern stünden, sagt Ehlers. „Hitze mit so hohen Temperaturen sind wir gerade nicht gewöhnt.“ Das liege an der langen Kältephase des abgelaufenen Frühjahrs, aber auch an den Belastungen der Corona-Pandemie. „Viele haben ein paar Pfunde zugelegt, weil sie ihren Sport eingeschränkt hatten.“ Stichwort geschlossene Fitnessstudios. Hinzu komme das immer noch in bestimmten Situationen angesagte Tragen der Schutzmasken. Also schwere körperliche Belastungen meiden, Sport zumindest gemächlich angehen: „Ich mahne zur Vorsicht.“

Alle Jahre wieder empfiehlt Ehlers auch dringend, ausreichend zu trinken – und zwar die richtigen Getränke: Vor allem Mineralwasser, gern auch Apfelschorlen oder isotonische Sportgetränke, zu denen der Mediziner alkoholfreie Weizenbiere zählt.