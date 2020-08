Gifhorn

Es ist heiß – und es wird die nächsten Tage noch viel heißer. Der städtische Bauhof ist täglich unterwegs, um die Bäume und Pflanzen im öffentlichen Raum vor dem Hitze-Tod zu bewahren. Die Stadt ruft alle Gifhornerinnen und Gifhorner dazu auf, den Gieß-Einsatz zu unterstützen.

Temperaturen von mehr als 30 Grad, strahlender Sonnenschein und keine Wolke am Himmel: Die momentane Wetterlage setzt nicht nur den Pflanzen in den heimischen Gärten kräftig zu. „Auch das Grün in öffentlichen Anlagen leidet – die Pflanzen und Bäume sind im Hitze-Stress“, sagt Fachbereichsleiter Joachim Keuch von der Stadtverwaltung.

Gifhorns grünes Stadtbild muss erhalten bleiben

Der Tiefbauingenieur ist auch Chef der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Bauhofes – und die sind täglich unterwegs, um die Anpflanzungen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen zu bewässern. „Wir tun alles, damit Gifhorns grünes Stadtbild erhalten bleibt“, versichert Keuch. Bis zu vier Fahrzeuge des Bauhofes – alle mit großen Wassertanks bestückt – seien inzwischen im Einsatz, um das öffentliche Grün mit Wasser zu versorgen.

„Ein Wagen ist mit einem 3500-Liter-Tank bestückt, auf den anderen Fahrzeugen befinden sich jeweils Tanks, die 1000 Liter Wasser fassen“, weiß Keuch. Die 1000-Liter-Fahrzeuge müssten öfter den Betriebshof ansteuern, um wieder Wasser nachzufüllen. Gegossen werde auch nach Regenschauern. „Eine Niederschlagsmenge von 15 Litern auf den Quadratmetern dringt nicht tief genug in das Erdreich ein, um die Wurzeln mit Wasser zu versorgen“, erläutert Keuch die Notwendigkeit der Gieß-Einsätze.

500 junge Bäume im Stadtgebiet brauchen täglich Wasser

Insbesondere die mehr als 500 jungen Bäume, die sich im Stadtgebiet und in den Ortsteilen befänden, müssten fast täglich angesteuert werden. „Alles können unsere Bauhof-Teams jedoch nicht schaffen“, verweist Keuch auf eine enorme Belastung. So müssten auch die vielen Hochbeete und Kübel in Gifhorns Fußgängerzone fast jeden Tag mit Wasser versorgt werden.

„Es wäre wirklich toll, wenn uns die Bürgerinnen und Bürger beim Bewässern von Pflanzen im öffentlichen Raum unterstützen könnten“, bittet der Tiefbau-Ingenieur um Mithilfe. Wer eine Neuanpflanzung vor der eigenen Haustür habe, könne einfach einmal zur Gießkanne greifen oder den Gartenschlauch über den Zaun legen. „Schließlich gehört das Grün im öffentlichen Raum allen Bürgerinnen und Bürgern und ist prägend für das Stadtbild“, ruft Joachim Keuch zur Unterstützung auf.

Kritik an Steingärten vor dem Eigenheim

Unverständlich ist für den Tiefbauingenieur, dass es auch in Gifhorn immer mehr Steingärten vor Eigenheimen gibt. Diese „Schottergärten“ würden Vögeln und Insekten keinen Lebensraum bieten und sich insbesondere bei hohen Temperaturen stark aufheizen. Diese Hitze werde lange gehalten und dann bis in die späten Abendstunden abgegeben. So erwärme sich auch unnötig das Wohngebäude in direkter Nachbarschaft eines Steingartens.

Von Uwe Stadtlich