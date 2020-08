Landkreis Gifhorn

Über 30 Grad und blauer Himmel: Der Sommer startet jetzt richtig durch. Um sich zwischendurch abzukühlen, haben die Gifhorner unterschiedliche Vorgehensweisen. Ein Besuch der Badeseen steht zwar bei den meisten ganz oben auf der Hitliste, ist aber eventuell gar nicht möglich, weil die Seen bei zu großem Andrang gesperrt werden. Und auch in Freibädern könnte es voll werden. Was also dann?

Ein Zwischenstopp machen die Radler am liebsten an Flüssen und Seen

Quelle: Foto: Lea Rebuschat

Anzeige

Wegen der Corona-Pandemie entscheiden sich viele Familien dafür, die sonnigen und heißen Tage zuhause oder mit Ausflügen zu verbringen, statt im Urlaub ins Ausland zu fahren. So wie Heinz-Dieter Dreier und seine Frau, die aus Hachenburg in Rheinland-Pfalz stammen, mit Wohnmobil und Fahrrad ihren Sommerurlaub verbringen und gerade in Gifhorn unterwegs sind. „Wir haben schon so um die 370 Kilometer hinter uns. Die ganze Bundesstraße 1 entlang. Mit dem Fahrrad erkunden wir die Städte und Umgebungen. Nachts schlafen wir in unserem Wohnmobil. Wir sind gespannt, was uns noch alles erwartet“. Am liebsten halten aber auch die beiden Rentner an Seen und Flüssen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der eigene Pool im Garten hilft ebenso gut wie ganz viel Eis

„An den heißen Tagen haben wir zuhause einen Ventilator aufgestellt und gehen mit unserem Sohn Maik an den nächstgelegenen Badesee“, erzählt Nina Blume (36) aus Gifhorn. Auch Familie Wolff aus Meinersen sucht das kühle Nass. „Wir fahren gerne an den Irenensee in Uetze oder gehen ins Waldbad Meinersen“, sagt Nalin Wolff (35), Mutter von Milan Wolff (5). „Da man im Freibad und an den Badeseen kaum noch einen Platz bekommt, haben wir uns jetzt einen eigenen Pool anschafft“, so Roman Pufal (35) aus Meinersen. Was sonst noch so im Sommer geht, verrät Pufals Sohn Kiano (5): „Schwimmbad und ganz viel Eis.“

Ab in den Pool: Roman und Kiano Pufal. Quelle: Foto: Lea Rebuschat

Der Trubel an den Badeseen gefällt zum Glück ohnehin nicht jedem. Vera Valtingojer (54) aus Wittingen: „Ich entspanne mich lieber zuhause im Garten. Zur Abkühlung trinke ich viel kaltes Wasser, halte mich in kühlen Räumen und im Schatten auf“. Auf die Frage nach einem eigenen Pool erzählt sie lachend: „Ich habe ein kleines Planschbecken, als Pool würde ich das nicht bezeichnen“.

Das hilft garantiert, um sich abzukühlen Achtung, die große Hitze kommt! Und es gibt durchaus Alternativen zu einem Badesee, um sich abzukühlen: Wasser aus dem Wasserhahn zum Beispiel: Es bieten sich eine lauwarme Dusche – wirkt besser als eine kalte – oder ein kühles Bad an. Kaltes Wasser über die Handgelenke laufen zu lassen hat einen sehr positiven Effekt. Da die Haut an den Handgelenken besonders dünn ist, erreicht das Wasser auch die darunter liegenden Venen und Arterien. Dadurch wird das im Körper zirkulierende Blut gekühlt. Ebenfalls sehr wirksam: ein kaltes Fußbad. Apropos Füße: Einlege-Sohlen, über Nacht im Kühlschrank aufbewahrt, wirken tagsüber Wunder. Oder aus einer Wärmflasche eine Kühlflasche machen: befüllen, in den Kühlschrank packen, nach zwei Stunden zwischen die Füße legen. Für eine kleine Erfrischung zwischendurch kann auch ein Kühlakku selber hergestellt werden: Dafür wird ein Schwamm in Wasser getaucht, in eine Plastiktüte gepackt und ins Gefrierfach gelegt. Nach ein paar Stunden ist der Kühlakku fertig. Auch ein kühlendes Bodyspray kann ganz einfach selbst gemacht werden. Dafür braucht es eine kleine Sprühflasche, Wasser und ein beliebiges Öl mit Menthol für den zusätzlichen Kühl-Effekt. Ein paar Tropfen werden mit dem Wasser vermischt, das Spray kann anschließend auf dem Körper angewendet werden. Beim Lüften der Räume kann man sich im Sommer an folgenden Tipp halten: Am Morgen bis 8.30 Uhr lüften, dann erst wieder in den Abendstunden. Wenn die Außentemperatur 25 Grad überschreitet, sollten die Fenster geschlossen bleiben.

Von Michelle Paschilke