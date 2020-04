So schaffen es Gifhorner Unternehmen über die Durststrecke

Gifhorn

Es kommen keine Einnahmen rein, aber Miete, Energie und Personal wollen bezahlt sein: Geschäfte, Hotels und weitere kleinere Unternehmen nehmen verschiedene finanzielle Hilfen der öffentlichen Hand in Anspruch. Eines eint sie dabei: Sie machen mit der unbürokratischen Bearbeitung gute Erfahrungen.

Normalerweise würde Jens Drangmeister jetzt einem Kunden in den Oberarm stechen. Oder auf die Pobacke. Etwas Farbe rein in die Haut, daraus wird am Ende ein Gesamtkunstwerk am Körper. Doch die Tätowierbar, die er seit zweieinhalb Jahren betreibt, ist noch geschlossen. Der Gifhorner sitzt zuhause. „Ab und zu gehe ich mal raus.“ Mehr passiert nicht.

Keine Kunden, keine Einnahmen: Jens Drangmeister bekommt vom Bund Geld, damit seine Tätowierbar für die Zeit der Zwangsschließung am Leben bleibt. Quelle: Sebastian Preuß

Drangmeister hat für sich selbst Arbeitslosengeld II beantragt. Und sein Geschäft? „Der Laden ist für drei bis vier Monate theoretisch gesichert.“ Denn er hat beim Bund Fördermittel beantragt – und drei bis vier Tage später 6000 Euro auf dem Konto gehabt. „Das ist im Grunde geschenkt.“ Damit bestreite er Miete und Energiekosten für die Tätowierbar.

Gereicht habe ein Antrag im pdf-Format mit Angaben zu Einnahmen und Ausgaben, Steuernummer und Einverständniserklärung für eine spätere Überprüfung. Für die 2500 Euro aus dem Hilfsfonds der Stadt hätte er unter anderem mehrere Kontoauszüge und die Bilanz für 2018 vorlegen müssen. Das sei aufwändiger gewesen, das habe er deshalb bleiben lassen.

Dickes Lob an die Behörden

Für Brigitte Kotulla war es kein Thema, die Unterlagen rauszusuchen und hinzuzufügen. Die Chefin des Feinkost-Geschäfts Culinari hatte die 2500 Euro aus dem Rathaus nach fünf Tagen auf dem Konto. „Sehr problemlos.“ Nun könnte sie sogar für zwei Monate Miete, Energie und Mitarbeiter-Löhne bestreiten. Zumal sie nicht tatenlos zuhause sitzen muss. Sie hatte einen Bringdienst angeschoben, noch bevor vom Ordnungsamt das grüne Licht gekommen sei, weiter zu öffnen.

Finanzielle Hilfe für den Einzelhandel: Brigitte Kotulla vom Feinkost-Geschäft Culinari hat 2500 Euro von der Stadt Gifhorn für die laufenden Kosten bekommen. Quelle: Sebastian Preuß

Kotulla dürfte jeden Tag öffnen – doch das bringe nichts, so lange in der Fußgängerzone nichts los sei. Sie mache bislang an den Markttagen bis zum frühen Nachmittag auf, Dienstag und Freitag den Bringdienst. Über die Hilfe von der Stadt, gemanagt von der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Wista, sagt sie: „Ich hätte nicht gedacht, dass das – auch in der Kürze der Zeit – so klappt.“

„Praktisch keine Umsätze mehr“...

30 Prozent Belegung des Hotels an Werktagen dank Geschäftskunden, an Wochenenden null – das Restaurant ist dicht: „Wir haben praktisch keine Umsätze mehr“,sagt Armin Schega-Emmerich vom Deutschen Haus in Gifhorn. Und das, wo er vor einem Jahr noch 14 Zimmer renoviert hat und die Investition reinkommen muss. Mehrere Anträge hat Schega-Emmerich deshalb laufen: auf einen Zuschuss von 20 000 Euro und ein zinsloses Darlehen über 50 000 Euro von der N-Bank sowie auf Kurzarbeitergeld für 18 Angestellte von der Agentur für Arbeit. Nebenbei setzt er auf seine vor Jahren abgeschlossene Betriebsschließungsversicherung.

Das bedeutet „reichlich Papierkram“, so Schega-Emmerich. „Wir sind im engen Kontakt mit unserem Steuerberater.“ Doch es geht um was: Allein das Geld von der N-Bank erhofft er sich für Energie, Verbindlichkeiten und Angestellte – seine sieben Auszubildende muss er voll weiter bezahlen.

Laufende Kosten bestreiten: Das Team vom Hotel Deutsches Haus hofft noch auf Unterstützung von der öffentlichen Hand. Quelle: Siegfried Glasow Archiv

Mit der N-Bank hat sein Kollege Frank Traichel vom Isenbütteler Hof beste Erfahrungen: „Die macht in meinen Augen einen guten Job.“ Der Papierkram sei auch sehr einfach – in einem geordneten Büro: „Datei anklicken, als Anhang ran, fertig.“ Für jeden Antrag habe er nicht mehr als einen Tag aufwenden müssen. Allerdings habe er für das Abschicken den Wecker gestellt: „Ich bin nachts online gegangen, tagsüber war die Seite überlastet.“

Gute Erfahrungen mit der N-Bank: Frank Traichels Isenbütteler Hof ist bis Sommer finanziell gesichert. Quelle: privat

Ohne Kündigung ging es nicht

Ohne Summen offen zu legen sagt Traichel, dass er mit den Beträgen bis Juni/Juli auskommen könnte. Von drei der 15 Beschäftigten musste er sich allerdings in der Probezeit trennen – mit Aussicht auf Wiedereinstellung –, sechs gingen in Kurzarbeit, „der Rest hält die Stellung“. Auch Traichel hat werktags noch Geschäftskunden als Gäste.

Bei aller Hilfe wünschen sich alle vier, dass das Geschäft bald wieder läuft.Einige sehen Licht am Horizont. Schega-Emmerich sieht seine Branche als besonders gebeutelt: „Ich glaube, wir werden die letzten sein, die wieder durchstarten können.“

Von Dirk Reitmeister