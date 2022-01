Hilfe für Litauen: DRK Gifhorn und Wolfsburg bitten um Unterstützung

Gifhorn/Wolfsburg

Das Lager ist voll – sehr zur Freude von Sandro Pietrantoni, Vorstand des DRK-Kreisverbands Gifhorn, und seinem Wolfsburger Kollegen Thorsten Rückert. Die beiden hatten gemeinsam zu einer Spendenaktion für das Litauische Rote Kreuz aufgerufen, um die Migranten in den Aufnahmezentren in Litauen zu unterstützen. Und zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sind diesem Aufruf gefolgt, sodass Horst-Dieter Hellwig, Vorsitzender vom DRK Allerbüttel, meldet: „Weitere Sachspenden werden bis auf weiteres nicht mehr angenommen, da die Lagermöglichkeiten erschöpft sind.“

Seit 2001 gibt es das Aktionsbündnis „Drei für Einen – Hilfe zur Selbsthilfe“ von DRK Gifhorn, DRK Wolfsburg und DRK Bad Harzburg zugunsten der Schwesterngesellschaft, dem Litauischen Roten Kreuz. Das ist zurzeit stark eingebunden in die Hilfe für die Migranten an der Grenze zu Belarus.

Flüchtlinge stranden an der EU-Außengrenze

Immer mehr Menschen, die versuchen, von Belarus über die Grenze zu Polen und Litauen in die EU zu gelangen, stranden an der EU-Außengrenze, im Niemandsland. „Die Menschen brauchen Kleidung, aber auch Nahrung, Zugang zu medizinischer Versorgung und Hygieneartikel“, so Rückert und Pietrantoni. Ohne Zugang zur Grundversorgung, sind sie auf humanitäre Hilfe angewiesen. „Das größte Problem ist derzeit die psychische Gesundheit, der hohe Bedarf an psychosozialer Notfallhilfe“, so der Projektleiter Jürgen Teichmann vom DRK Wolfsburg. Vor kurzem waren Rotkreuzhelfer aus den drei DRK-Verbänden in Visaginas und Vilnius, um dort in Litauen Kollegen in diesem Bereich auszubilden.

Bereits im August des vergangenen Jahres hatten die litauischen Rotkreuzler um kurzfristige Unterstützung in der Flüchtlingshilfe gebeten, Mitglieder aus den DRK-Verbänden fuhren nach Visaginas an der weißrussischen Grenze. Mit dabei auch Sachspenden wie Bekleidung, Hygieneartikel, Spielzeug für Kinder, Bettwäsche, Windeln, Betten und Pflegehilfsmittel, die mit großer Dankbarkeit angenommen wurden. Eine weitere Tour mit Sachspenden ist nach jetzigem Corona-Stand für Februar geplant, um dort die vorhandenen Katastrophenschutzlager wieder aufzufüllen und die Hilfsgüter an die Bedürftigen zu verteilen.

DRK bittet um Geldspenden für Hygieneartikel

Bekleidung, Spielzeug, Küchenutensilien, Hygieneartikel und auch Friseurbedarf und Nähmaschinen werden bis zum Transport nach Litauen in Wolfsburg und in Allerbüttel zwischengelagert. Wer jetzt noch das Projekt unterstützen möchte, kann Geld für die Beschaffung von Hygieneartikel spenden. Das DRK Spendenkonto bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg: Verwendungszweck Litauen, IBAN DE23 2695 1311 0000 0088 88.

Von der AZ-Redaktion