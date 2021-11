Landkreis Gifhorn

Ob Martinsumzug, Laterne gehen oder Matten Herrn: Laternenumzüge stehen im November in nahezu allen Gemeinden, an vielen Schulen und Kitas im Terminplan. Diese Veranstaltungen wurden der Aller-Zeitung bisher für den Landkreis Gifhorn gemeldet.

Die ersten Aktionen gibt es am 7. November

Vor der St. Georg Kirche in Jembke findet am Sonntag, 7. November, um 17 Uhr eine Andacht zum Martinstag statt, die vom Posaunenchor begleitet wird. Danach startet der Laternenumzug.

Die Kirchengemeinden in Meine veranstalten ihren ökumenischen Martinsumzug am Sonntag, 7. November, um 17 Uhr am Festplatz Am Zellberg. Es geht in diesem Jahr zur St. Andreas-Kirche, Westring 1. Mitwirkende sind der Posaunenchor von St. Stephani, die Freiwillige Feuerwehr sowie der Reit- und Fahrverein Papenteich. Nach der Begrüßung durch die Bürgermeisterin begleiten die Kinder mit ihren Laternen St. Martin auf seinem Pferd zur katholischen Kirche. Dieses Mal findet das St. Martins-Spiel mit der Geschichte von der Mantelteilung, die St. Martin berühmt gemacht hat, wegen der Corona-Situation im Pfarrgarten statt. Zum Abschluss gibt es für die Kinder noch Martinsgebäck. Sollte es regnen oder stürmen, muss der Laternenumzug leider ausfallen.

In Groß Oesingen lädt der Kinderförderverein Maiglöckchen zu „Matten, matten Herrn“ am Mittwoch, 10. November, ein. Los geht es um 16.30 Uhr am Gemeindehaus der Friedenskirche. Kinder unter acht Jahren bitte in Begleitung eines Erwachsenen, Nichtmitglieder sind nicht über den Verein versichert, dürfen aber trotzdem teilnehmen.

Eine ökumenische Martinsandacht gibt es in Wesendorf am Donnerstag, 11. November, um 17 Uhr im Pfarrgarten der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt, Wiesenstraße 2. Gemeinsam soll gebetet, gesungen und die Geschichte von den Freunden Martin und Leon und dem Hund Flocke gehört werden – natürlich wieder unter dem Motto „Teile wie St. Martin“. Außerdem freut sich das Team wieder auf viele bunte, leuchtende Laternen.

Veranstaltung am 12. November: Bunter Laternenschein soll auch im Otter-Zentrum erstrahlen. Quelle: Otter-Zentrum

Im Otter-Zentrum in Hankensbüttel findet am Freitag, 12. November, ab 18 Uhr ein Laternenumzug statt. Der Musikzug Barwedel wird den einstündigen Marsch durch das Naturerlebniszentrum begleiten. Der kostenlose Laternenumzug für Groß und Klein wird durch einen Teil des großen Freigeländes führen. Startpunkt ist vor dem Haupteingang des Otter-Zentrums. Ab 16.30 Uhr gibt es hier bereits die Möglichkeit für Eltern, ihre Kinder und alle anderen Interessierten, sich mit Brezeln, Würstchen, Punsch und Glühwein zu stärken. Für alle Teilnehmenden ab sechs Jahren wird eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung benötigt, sobald die Mindestabstände zu anderen nicht eingehalten werden können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Feuerwehr Rühen lädt zusammen mit dem Förderverein Kindertagesstätten Rühen ein zum Laternenumzug am Samstag, 20. November. Start ist um 17.30 Uhr, die Teilnehmer treffen sich bereits ab 17 Uhr am Feuerwehrhaus.

Von der AZ-Redaktion