Hier feiern Gifhorner Silvester-Partys

Gifhorn

Wer an Silvester mit einer Party ins neue Jahr starten möchte, hat in Gifhorn und Umgebung einige Möglichkeiten. Aber Vorsicht: Einige Events sind schon ausverkauft. An einigen altbekannten Orten entfällt die Silvester-Sause in diesem Jahr.

Von Club bis Disco-Fox

Die vermutlich größte Party steigt in der Stadthalle. Dort lädt Veranstalter Thorsten Nieß nach einigen Jahren Pause wieder in die Stadthalle Gifhorn ein und möchte für verschiedene Altersgruppen etwas bieten. Los geht die Sause um 21 Uhr. Es gibt drei Tanzflächen, viele verschiedene Musikrichtungen sind an verschiedenen Stellen der Stadthalle im Angebot – von modernem House bis zu 80er, 90er und Schlager.

Auch einige Lokale haben geöffnet

In der SV-Sportgaststätte will Nektarios Moutas wieder für einen gelungenen Start ins neue Jahr sorgen. Es gibt es sogar noch einige Restkarten für die Sause ab 20 Uhr, für die mit Essen 75 Euro all inclusive zu zahlen ist. Reservierung unter Tel. 0176-30544734.

Geöffnet ist auch das Flax an der Braunschweiger Straße. Partyrock-Musik ist dort ab 20 Uhr angesagt.

Das Latino am Lehmweg öffnet Silvester ab 20 Uhr.

Von Andrea Posselt