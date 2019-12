Essen auf Herd vergessen: Rauchmelder rettet Bewohner das Leben

Gifhorn

Nur der Feuerwehr und dem Auslösen eines Rauchmelders ist es zu verdanken, dass ein Einsatz in einem Mehrfamilienhaus am Ribbesbütteler Weg noch einmal glimpflich abgegangen ist.

Tür aufgebrochen

„Wir wurden am 28. Dezember kurz nach Mitternacht alarmiert“, so Maik Schaffhauser, Ortsbrandmeister und Brandmeister vom Dienst. Aufmerksame Nachbarn hatten in einem Mehrfamilienhaus am Ribbesbütteler Weg das Auslösen eines Brandmelders in einer Wohnung bemerkt und Brandgeruch wahrgenommen. „Da uns mitgeteilt worden ist, dass sich noch ein Mann in der Wohnung befindet, mussten wir die Tür aufbrechen“, so Schaffhauser.

Eingeschlafen

In der völlig verrauchten Wohnung fanden die zehn Einsatzkräfte dann den Bewohner schlafend auf einem Sofa vor – er hatte das Essen auf der heißen Herdplatte vergessen. „Der Rettungsdienst hat sich um ihn gekümmert“, so Schaffhauser. Auch die Polizei war vor Ort.

Nach der Belüftung von Wohnung und Hausflur rückte die Wehr wieder ab.

Von Uwe Stadtlich