Kreis Gifhorn

„Bringen Sie etwas Zeit mit.“ Das bekommt in diesen Tagen zu hören, wer bei seinem Hausarzt einen Termin vereinbart. Die Praxen haben nämlich alle Hände voll zu tun – weil sich gerade eine alte Bekannte wieder in den Vordergrund drängt. Die Erkältung geht rum im Kreis Gifhorn.

Mit grippalen Infekten haben Dr. Klaus-Achim Ehlers und sein Team seit etwa drei Wochen verstärkt zu tun. Es sei aber noch erträglich, sagt der Gifhorner Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Daran hätten auch die Corona-Maßnahmen, die ebenso gegen andere Erreger wirkten, ihren Anteil. Dass dennoch Erkältungen durchschlagen, führt Ehlers unter anderem auf die Witterung zurück. „Wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit.“ Hinzu komme, dass viele die Temperaturen überschätzten und sich entsprechend zu luftig kleideten. Dann sei schnell eine Erkältung da.

Sprecher der Hausärzte: Dr. Carsten Gieseking aus Müden. Quelle: Hilke Kottlick Archiv

„Erkältungswelle: Ja, und reichlich“, sagt Hausärztesprecher Dr. Carsten Gieseking aus Müden. Seine Infekt-Sprechstunden seien rappelvoll. Aber das sei auch Normalität in diesen Zeiten. „Das gehört jetzt einfach dazu.“ Vor allem bei jener Zielgruppe, die gerade besonders auffalle: den Schülerinnen und Schülern. „Bei mir fällt das wirklich auf.“

Dass die Keime und Bakterien nun herumgingen, sei ganz klar: Denn endlich kämen alle Kinder mal wieder zusammen in die Einrichtung und tauschten sich – und somit auch die Erreger – aus. Aber auch in diesem Punkt sieht Gieseking keinen Grund zur Besorgnis. Und so muss er so mancher besorgten Mutter gut zureden, dass eine Infektion die Immunabwehr der Kinder aufbaue und diese das in aller Regel gut überstehen. „Das Problem ist der Nachholbedarf.“ Nachdem die Kinder so lange in der sozialen Isolierung wegen der Corona-Einschränkungen waren.

Bisher grippale Infekte, keine Virus-Grippe

Ehlers und Gieseking berichten von grippalen Infekten. Das Grippe-Virus ist bei ihnen im Warteraum weniger das Thema. Meistens trete die Grippewelle nach dem Jahreswechsel auf, teilte der Landkreis Gifhorn auf AZ-Nachfrage mit. Der aktuelle Impfstoff sei bereits in den Praxen. Das bestätigt Gieseking. „Wir impfen.“ Unter anderem einen neuen Hochdosis-Impfstoff, den alle Menschen ab 65 Jahre kriegen sollen – der aber tatsächlich wegen Lieferproblemen beim Hersteller nicht so umfangreich zur Verfügung stehe.

Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung: Dr. Klaus-Achim Ehlers. Quelle: Dirk Reitmeister

Die Ständige Impfkommission empfehle die Grippeimpfung insbesondere allen Menschen ab 60 Jahren, Schwangeren, Personen jeden Alters mit Grunderkrankungen sowie medizinischem Personal, so der Landkreis. Dem schließe sich das Gesundheitsamt an. Auch Ehlers rät dringend zur Vorsorge. Zwar sei die Grippewelle in der vorigen Saison ausgefallen, doch auf eine Wiederholung dieses Phänomens sollte sich niemand verlassen.

Die Corona-Maßnahmen mit Masken und Abstand hätten einen großen Anteil am Ausbleiben der Grippe gehabt, räumt Ehlers ein. Doch es sei eben auch ein Erfolg der Impfung gewesen.

Aus organisatorischer Sicht sieht Ehlers der Impfkampagne gegen die Grippe gelassen entgegen. „Es ist nicht so kompliziert wie bei der Corona-Impfung. Weil wir hier keine Zweitimpfung haben.“ Und wenn es erst einmal einen Kombiimpfstoff für beide Infektionskrankheiten gibt, „dann machen wir drei Kreuze“.

Von Dirk Reitmeister