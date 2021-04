Gifhorn

Im ersten Quartal des Jahres sank die Zahl der Geburten in Gifhorns Klinikum deutlich. Ein Grund dafür sind offenbar die scharfen Corona-Spielregeln, die Helios bereits Anfang des Jahres eingeführt hat. Junge Eltern entschieden sich darum für Hausgeburten oder wichen auf andere Krankenhäuser der Region aus.

„Im ersten Quartal 2021 sind 250 Neugeborene im Helios Klinikum Gifhorn auf die Welt gekommen“, berichtet Lisa Iffland, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei Helios am Standort Gifhorn. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres habe es noch 300 Geburten gegeben. Iffland glaubt, dass die Anfang des Jahres eingeführten und harten Corona-Regeln zu dem Rückgang geführt haben.

Ambulante Geburten beliebt

„Offenbar haben sich darum junge Eltern für andere Krankenhäuser in der Region entschieden, bei denen zu diesem Zeitpunkt weniger strenge Vorgaben gegolten haben“, so die Pressesprecherin. Vermehrt hätten Mütter und Väter auch ambulante Geburten nachgefragt – und mit ihrem Baby sofort nach der Geburt die Klinik wieder verlassen. Zahlen zu Hausgeburten liegen Iffland nicht vor.

Eine Stunde Besuch erlaubt

Die strengen Hygieneregeln hält die Helios-Sprecherin angesichts der wieder ansteigenden Fallzahlen für unbedingt notwendig und richtig: „Diese gelten hauptsächlich, um unsere Patientinnen und Patienten sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.“ Aktuell dürfe der Vater oder eine Begleitperson ab dem Start der Geburt dabei sein und eine Stunde am Tag zu Besuch kommen, so die Vorgaben.

Digitales Angebot für Eltern

Angeboten werde weiterhin die Geburtsmodus- und Hebammensprechstunde im Gifhorner Klinikum. „Hierbei bitten wir allerdings die Mütter, diese alleine zu besuchen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten“, erläutert Lisa Iffland. Zudem biete Helios seit dem letzten Monat auch einen digitalen Informationsabend für werdende Eltern über Skype an. „Jeden zweiten Mittwoch im Monat haben Interessierte die Chance, Fragen direkt an unsere Ärztinnen und Ärzte zu stellen“, ruft Iffland zur Teilnahme an dem digitalen Angebot auf. Der nächste Infoabend findet am 14. April statt. Anmeldungen dafür werden über GF-Veranstaltung@helios-gesundheit.de entgegengenommen.

Vorbereitung auf die Geburt: Helios bietet in seinem Gifhorner Klinikum auch ein digitales Beratungsangebot via Skype an. Quelle: Uli Deck/dpa

Trotz Pandemie erblickten übrigens 2020 am Helios-Standort Gifhorn 1399 Baby das Licht der Welt – 95 kleine Erdenbürger mehr als 2019.

Von Uwe Stadtlich