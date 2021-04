Gifhorn

Seit der Corona-Pandemie ist die Handhygiene noch mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt. Zum Tag der Handhygiene am 5. Mai hat sich das Helios Klinikum Gifhorn eine ganz besondere Aktion für Kinder überlegt. Mit einem Malwettbewerb sollen Keime und die Langeweile bekämpft werden.

Kreativität mit Farbe, Papier und Fingern ist gefragt

Zum Tag der Handhygiene will Helios alle Kinderhände zum Erschaffen auffordern. Nach Monaten, in denen Hände vor allem Seife und Desinfektion fühlen mussten, wird es Zeit, Farbe und Papier zwischen die Finger zu kriegen und die Zuhause-Zeit kreativ zu verbringen. Zum Thema „Kampf den Keimen“ kann der Fantasie freien Lauf gelassen werden. Zum Mitmachen eingeladen sind Kinder zu bis 16 Jahren, und für die drei schönsten oder kreativsten Bilder gibt es jeweils einen 30-Euro-Schütte-Gutschein. Am 5. Mai werden die Gewinner bekannt gegeben.

Und so geht’s: Als Material wird erstmal Maluntergrund wie Papier, Pappe oder ähnliches benötigt. Dann braucht es Pinsel und Spachtel, wobei zumindest ein Teil des Bildes mit Finger- beziehungsweise Handmalerei entstehen sollte. Für die Farben können die Kinder alles an Fingermalfarben, Buntstiften oder ähnlichem verwenden, was sie möchten.

Jedes Bild braucht eine Überschrift und die Kontaktdaten des Künstlers

Auf die Rückseite des fertigen Bildes gehören eine Überschrift beziehungsweise ein Titel für das Bild, der Name samt Vorname und Alter des Künstlers oder der Künstlerin sowie die Kontaktdaten mit Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Einsendeschluss ist Montag, 26. April. Das Bild sollte per Post geschickt werden an folgende Adresse: Helios Klinikum Gifhorn, Abteilung: Unternehmenskommunikation, Campus 6, 38518 Gifhorn.

Von der AZ-Redaktion