Für Kreistagsverhältnisse war die Tagesordnung der Sitzung am Mittwoch in der Mensa der IGS Sassenburg mit 27 angesetzten öffentlichen Punkten recht kurz. Dennoch dauerte sie wieder mehrere Stunden, denn es gab kontroverse Themen. Eines drehte sich um die Kliniken in Gifhorn und Wittingen.

Mit drei Anträgen hat sich das oberste Gremium des Landkreises Gifhorn zu befassen. Die Grünen wollen, dass eine Beraterfirma die Möglichkeiten einer Rekommunalisierung der Kliniken prüfen möge. Der SPD-Antrag lautet ähnlich, sieht aber statt einer Beratungsfirma vor, den Sachverstand der Kreisverwaltung zu nutzen, um verschiedene Handlungsoptionen bis Ende des Jahres vorliegen zu haben. Die AfD beantragt lapidar, Helios zu fragen, ob der Konzern überhaupt verkaufen würde.

Der Abstimmung geht eine ausführliche und zum Teil emotionale Diskussion voraus. Horst Schiesgeries (CDU), Mitglied im Beirat der Kliniken, bescheinigt der Helios-Geschäftsführung eine gute Arbeit. Die Kliniken genügten den gesetzlichen Vorgaben. „Wo sie besser werden können, werden wir sie daran erinnern.“

„Vom Klatschen kann niemand seine Miete zahlen“

Unter anderem bei Anna Neuendorf (SPD) klingt das anders. Sie fordert ihre Kreistagskollegen anderer Fraktionen auf, mit den Beschäftigten über die Arbeitsbedingungen zu sprechen. Während Aktionäre von Rekord-Renditen profitierten, erführen die Kräfte in Pflege und Medizin kaum Anerkennung und Wertschätzung. „Vom Klatschen auf Balkonen kann niemand seine Miete bezahlen.“

„Ich hoffe, ihr habt das mal ausgerechnet“

Jürgen Völke (ULG) erinnert daran, in welchem Zustand der Bau an der Bergstraße war, als der Landkreis es verkaufte. „Das war unser Krankenhaus.“ Zu welchem Preis müsste der Landkreis das neue erwerben? „Ich hoffe, ihr habt das mal ausgerechnet.“

Stefan Marzischewski-Drewes, AfD-Fraktionschef und selbst bei Helios beschäftigt, hebt in seiner Rede die Möglichkeiten des betriebswirtschaftlich geführten Klinikums hervor. Auch andere Unternehmen, etwa ein großer Autokonzern in der Region, lebten davon, Gewinne zu erzielen.

Heinrich Pahlmann (CDU) glaubt nicht, dass das Unternehmen auf Renditen von zehn bis elf Prozent verzichten würde. „Die werden garantiert nicht verkaufen.“

Das ergibt die Abstimmung über drei Anträge

Der AfD-Antrag scheitert bei drei Ja-Stimmen mit breiter Mehrheit. Fast genauso klar fällt das Votum zum Grünen-Antrag aus, der auf fünf Ja kommt. Knapper scheitert der SPD-Antrag mit 21 Ja- und 25-Nein-Stimmen.

Diese Abstimmung muss der Kreistag wiederholen, um noch einmal die Stimmen genau nachzuzählen. Zuvor hatte er schon in zwei anderen Punkten die Abstimmung wiederholen müssen, weil die fünf per Video zugeschalteten Kreistagsabgeordneten zunächst nicht beachtet worden waren.

Diskussion auch über die Hybridsitzung und ihren Ablauf

Dr. Arne Duncker (Bündnis 90/Die Grünen) hatte bereits zu Beginn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Hybridsitzung geäußert. Gerade was Abstimmungen und Beteiligung der Öffentlichkeit angehe. „Wir bewegen uns auf juristischem Neuland.“ Die Antwort der Kreisverwaltung, dass zum Beispiel auch geheime Abstimmungen durch das sogenannte Umlaufverfahren gewährleistet seien, bekommen alle Kreistagsmitglieder mit dem Protokoll.

Von Dirk Reitmeister