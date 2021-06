Helios-Kliniken Gifhorn und Wittingen lockern die Besuchsregeln

Gifhorn

Das Helios Klinikum Gifhorn lockert erneut seine Regelungen für Besucher und Besucherinnen. Besuche sind wieder rund um die Uhr und für mehr als eine Stunde möglich. In Wittingen sind die Regeln und Zeiten ein wenig anders. Was jetzt gilt:

Weiterhin ist nur eine Person pro Patient oder Patientin zeitgleich erlaubt, um die Abstandsregeln in den Patientenzimmern einzuhalten. Eine Ausnahme gilt auf der Geburtsstation. Geschwisterkinder dürfen gemeinsam mit dem Vater zu Besuch kommen, wenn ein Baby auf die Welt gekommen ist.

Der Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein

Besucher und Besucherinnen müssen sich an der Rezeption anmelden und einen von einer offiziellen Teststelle bestätigten Nachweis über einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorlegen. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Ein Antigen-Test – auch als Schnelltest bekannt – kann kostenlos im Helios Klinikum Gifhorn von Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr durchgeführt werden. In Wittingen ist das montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr direkt im Klinikum möglich.

Auch ein positiver PCR-Test zum Nachweis von Antikörpern ist möglich

Alternativ können Genesene einen Nachweis über einen positiven PCR-Test vorlegen. Dieser darf nicht älter als sechs Monate und jünger als 28 Tage sein.

Besucher und Besucherinnen können ebenfalls den Nachweis über eine vollständige Impfung gegen Corona vorlegen. Die Zweitimpfung muss mehr als 14 Tage zurück liegen.

Regelungen für das Klinikum in Wittingen

Für das Klinikum in Wittingen ist die Begrenzung von Patientenbesuchen pro Person komplett aufgehoben, Besucherinnen und Besucher können montags, dienstags und mittwochs zwischen 8 und 17.30 Uhr, donnerstags und freitags zwischen 8 und 16.30 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen zwischen 10 und 15.30 Uhr kommen und sich an der Rezeption anmelden.

In beiden Kliniken müssen die Besucher an der Rezeption ihre Kontaktdaten hinterlegen.

