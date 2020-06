Ein Sternekoch serviert Essen für die Mitarbeiter

Gifhorn

Für 25 Mitarbeiter der Helios-Klinik in Gifhorn gingen am Mittwoch die Sterne auf. Allerdings nicht, weil sie nachts arbeiten mussten, sondern weil sie ein besonderes Essen zu einem besonderen Anlass serviert bekamen. Spitzenkoch Thomas Bühner servierte ihnen stellvertretend für die rund 900 Personen starke Belegschaft des Hauses die Mittagsmahlzeit.

Mit dem „Tag der Sterne“ soll der Einsatz der Klinikum-Mitarbeiter in Zeiten der Corona-Pandemie gewürdigt werden, erklärte Helios-Pressesprecherin Lisa Iffland. Pünktlich strömten 25 Frauen und Männer aus den Bereichen Pflege und Verwaltung sowie Chefköche in einen zum Speisesaal umfunktionierten Seminarraum. „Mehr geht nicht, wegen der Abstandsregeln“, so Iffland. Einige der Kolleginnen und Kollegen hatten sich extra für diese Veranstaltung bei ihr beworben – mit Fotos von ihren Gerichten, mit kleinen Geschichten über das Kochen. Und sie hatten sich ein Gericht ausgesucht, das Spitzenkoch Bühner selbst kreiert hat: schwarzer Heilbutt mit Glasnudeln und Kokos-Chilli-Sud. Doch Bühner – er hat übrigens fünf Michelin-Sterne und 19 Punkte im Gault & Millau – servierte noch mehr. Mitgebracht hatte er einen Nachdruck seines 2007 erschienenen Buchs „Kochschätzchen“, ein Buch mit Rezepten von ihm und Geschichten. Und wer von den Klinikum-Mitarbeitern wollte, konnte sich gleich noch das Buch signieren lassen.

Anzeige

Insgesamt sechs Spitzenköche

Der „Tag der Sterne“ ist allerdings keine Eintagsfliege. Jeden Mittwoch sollen die mehr als 60 000 Mitarbeiter der 86 Helios-Kliniken die Gelegenheit haben, von Sterneköchen kreierte Gerichte am Arbeitsplatz zu genießen. Dafür hat Helios insgesamt sechs Spitzenköche verpflichtet: Juan Amador, Thomas Bühner, Nils Henkel, Christoph Rüffer, Hendrik Otto und Maike Menzel. Die Kliniken werden mit den Gerichten beliefert, die dann vor Ort fertig zubereitet werden. Das Essen wird in Boxberg in Süddeutschland zubereitet, tiefgefroren in die Kliniken geliefert und dort fertig zubereitet. Insgesamt stehen zwölf Gerichte zur Auswahl – jeder der sechs Spitzenköche hat zwei davon zubereitet. Die Rezepte gibt es auch in einem Buch – das soll demnächst in der Klinik verkauft werden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Tag der Sterne: Thomas Bühner dankte für den Einsatz der Klinik-Mitarbeiter. Quelle: Foto: Sebastian Preuß

Wer als Patient aber erst einmal vor dem Buchkauf die Gerichte probieren möchte oder selbst nicht so gerne kocht, aber trotzdem gerne gut isst, soll das auf Sicht ebenfalls können. In einigen Helios-Kliniken können Patienten die Gerichte bereits bestellen – alternativ zum sonstigen Essen, das im Hause serviert wird. Auch in Gifhorn soll es bald so weit sein – wann genau, das konnte Pressesprecherin Lisa Iffland allerdings am Mittwoch noch nicht sagen. Unklar ist derzeit auch noch, wie die Zuzahlung durch die Patienten für diese Gerichte aussehen soll. Bühner geht davon aus, dass das neue Angebot bei den Patienten für große Nachfrage sorgen wird. „Gutes Essen erfährt eine immer größere Wertschätzung“, sagt er.

Lesen Sie auch:

Von Thorsten Behrens