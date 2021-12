Gifhorn

Die Spannung steigt: Zahlreiche wertvolle Preise vom Fahrrad über Reisegutscheine bis zu Gold werden bei der Weihnachtstombola „Schöne Bescherung“ für die AZ-Aktion Helfen vor Ort verlost. Und am Dienstag, 14. Dezember, um 18 Uhr können die Loskäufer via Internet live dabei sein, wenn die Hauptpreise unter notarieller Aufsicht von Christine Ahrens-Arnold verlost werden.

Natürlich werden alle Preise verlost, allerdings nicht via Livestream. Wer sonst noch gewonnen hat, erfährt noch am Dienstag auf der Internetseite www.waz-online.de/tombola von seinem Glück – dort werden die Losnummern und die dazu gehörigen Preise veröffentlicht, am Samstag, 18. Dezember, erscheinen sie dann in der gedruckten Ausgabe der Aller-Zeitung und am Sonntag, 19. Dezember, im Hallo Gifhorn. Und die meisten Gewinne können ab Mittwoch, 15. Dezember, in der AZ-Geschäftsstelle abgeholt werden – wenn das nicht der Fall ist, ist hinter den Losnummern vermerkt, wo es die Preise gibt. Geöffnet ist die AZ-Geschäftsstelle montags bis freitags von 10 bis 13.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Hauptpreis der AZ-Tombola: Ein von Remondis und vom Gazelle Store zur Verfügung gestelltes Fahrrad. Quelle: Sebastian Preuß

Sandra Loewner und Alexander Hessler, die beiden Geschäftsführer vom Malerteam Hessler, übergaben für die Tombola zweimal 50 Euro und einmal 100 Euro in bar, die Firma Remondis und der Gazelle-Store spendieren ein Fahrrad. Das Einrichtungshaus Schwannecke spendiert eine Kuscheldecke und auch die Gesellschaft für Münzedition stellt drei Goldbarren zur Verfügung. Der Hauptpreis ist übrigens ein Fahrrad im Wert von 700 Euro – zur Verfügung gestellt von Remondis und vom Gazelle Store Gifhorn.

Von der AZ-Redaktion