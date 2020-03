Helden im Supermarkt: Nicht nur Gifhorner Chefs sagen Danke

Landkreis Gifhorn

Schon vor drei Wochen ging es los: Jens Thölke, Marktleiter bei Edeka Eisbrenner, ist seit vielen, vielen Jahren im Handel tätig. „Aber so etwas habe ich noch nie mitgemacht. Da ist jedes Weihnachtsgeschäft ein Klacks gegen.“ Die Corona-Krise bringt auch bei ihm die Belegschaft an ihre Grenzen – mit Kassieren, Regale auffüllen und Kundenfragen beantworten.

Im Zentrallager in Lauenau, aus dem Edeka Eisbrenner beliefert wird, sind aufgrund der Masse der Ware 250 Mitarbeiter zum Zusammenstellen und Packen eingestellt worden: So enorm sei gerade das Warenvolumen, das dann auch noch in die einzelnen Läden gebracht werden muss. Dass der reibungslose Nachschub etwa an Toilettenpapier nicht immer klappt, sei angesichts der ausgeuferten Hamsterkäufe die logische Folge.

Kunden bringen Geschenke

Neben uneinsichtigen Kunden erfahren die Mitarbeiter inzwischen immer mehr Wertschätzung von Kunden, hat Thölke beobachtet. „Manche bringen Blumen und Pralinen, um Danke zu sagen. Das gibt es auch."

Zeit zum Ausruhen

Neben viel Lob über den unermüdlichen Einsatz seiner Mitarbeiter hat Thölke auch ein Geschenk für sein Team. Er denkt gerade daran, den Ladenschluss um eine Stunde nach vorne zu verschieben. „Das ist wenigstens eine Stunde mehr zum Ausruhen." Was er definitiv keinem Mitarbeiter zumuten werde: „Eine Sonntagsöffnung wird es mit mir nicht geben."

„Die letzte Woche war besonders schlimm“

Auch im Frischmarkt Gifhorn bringt der Andrang der Kundschaft das Personal ins Schwitzen. „Die letzte Woche war besonders schlimm“, sagt Marktleiter Waldemar Werner. Sonst sei das Ostergeschäft bei ihm die heißeste Zeit des Jahres. „Aber das hier hat alles übertroffen.“

„Noch nicht erlebt“

„So etwas haben wir alle noch nicht erlebt“, sagt auch Thomas Witte, Prokurist bei Edeka Ankermann. Auch hier sprechen die Zahlen Bände, was die Mitarbeiter gerade für die Versorgung aller wuppen. „Das Warenvolumen ist um 100 Prozent höher als sonst. Das muss erst einmal bewegt werden.“ Er hofft, dass diese riesigen Mengen nun durch Limits beim Einkauf weniger werden. Was die Marktmitarbeiter gerade leisten, beeindruckt Witte sehr. „Herausragend. Dabei sind viele Eltern und müssen Kinder betreuen – und Sorgen wegen Corona sind ja auch da.“

Alle handeln flexibel

„Dankbar und stolz“ sei er. Alle betonten, wie wichtig ihr Job gerade für die Bevölkerung sei. Dafür handeln sie flexibel, nehmen auch mal in Kauf, dass die Arbeitszeit nicht fest geregelt ist, wenn etwa Ware kommt oder aber die Lieferung kurzfristig verschoben wird. „Ich bin gerührt, wie die Mitarbeiter mitziehen.“

