Flugreise gestrichen, norddeutsche Küsten überfüllt, jetzt auch noch Gifhorns Badeseen dicht? Welche Erfrischungsalternativen bleiben Badewilligen im Kreis Gifhorn am nächsten heißen Wochenende?

Corona und die Badeseen: Wohin mit all den Wasserratten?

