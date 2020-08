Gifhorn

Ein Platz an der Sonne kann ganz schön Schweiß treibend sein. Wer dort arbeiten muss, gäbe wohl ein Königreich für einen Schattenplatz. Die Arbeiter auf Gifhorns größter Baustelle können sich in diesen Tagen zumindest den Gang in die Sauna sparen. Das dabei eingesparte Geld landet dagegen beim Getränkehändler.

Conny Patloch ist jeden Feierabend zuhause, so weit ist Oebisfelde von seinem Einsatzort nicht weg. Dennoch hat er immer Wechselklamotten mit dabei. „Es kann immer mal was passieren. Und wenn es ein Ölschlauch ist, der reißt.“ Sein Shirt ist schon schweißnass von der Arbeit unter der Sonne. Doch der 45-Jährige, der mit seinen Kollegen den Kreisel am Katzenberg baut, winkt ab. Das ist noch kein Grund, das Shirt zu wechseln.

Weit und breit kein Schatten: Conny Patloch muss auf der Katzenberg-Baustelle mit hohen Temperaturen klar kommen. Quelle: Torben Niehs

Patloch und sein Team sind froh, dass das Asphaltieren zurzeit nicht auf der Tagesordnung steht. 170 bis 230 Grad Celsius warm kocht die Mischung üblicherweise, wenn die Walze drüber rollt. Doch auch so ist es schon mollig genug, wenn er die Pflastersteine mit der Flex zurecht schneidet und einsetzt. „Weil man keinen Schatten hat“, sagt er und wischt sich über die Stirn. Die Sonne brennt ungehemmt auf ihn nieder.

Auf der Baustelle süppelt er deshalb an einem Arbeitstag drei Liter Wasser weg. Nicht gerade eisgekühlt, weil es dann gleich durch die Poren wieder raus dampfen würde, sagt der Fachmann. „Eigentlich wäre lauwarmer Tee das richtige.“ Aber wer trinke so etwas schon auf Dauer...

„Wenn wenigstens ein bisschen Schatten wäre“

Man könnte meinen, dass Peter Berger das goldene Los gezogen hat in seinem klimatisierten Bagger. Aber er winkt ab. Die Klimaanlage bringe nichts, wenn die Tür auf ist. Und die hat der 53-Jährige oft geöffnet, weil er ja mit seinen Kollegen sprechen muss. Außerdem „kann ich doch nicht den ganzen Tag im Bagger sitzen“. Zumal gerade viel Handarbeit angesagt ist: „Natursteine klopfen, den ganzen Tag in der Sonne. Wenn wenigstens ein bisschen Schatten wäre.“ Doch den gibt es auf der Katzenbergkreisel-Baustelle weit und breit nicht.

Klimaanlage im Bagger: Doch viel bringt die auch nicht, denn gerade ist auch für Peter Berger vor allem Handarbeit angesagt. Quelle: Torben Niehs

Kein Stress mit Anwohnern

Einfach früher anfangen, wie es andere Branchen gerade handhaben? Das stoße an seine Grenzen, weil Ruhezeiten einzuhalten seien, sagt Patloch. Er erinnert sich noch ganz gut an eine Baustelle vor zwei Jahren in Calberlah. Es habe Beschwerden von Anwohnern gegeben, weil die Bauarbeiter in der Hitzewelle schon um 6 Uhr morgens statt regulär eine Stunde später losgelegt hatten. Die Anwohner in Gifhorn seien ihnen dagegen eher wohl gesonnen.

Der Durst auf dem heißen Blechdach Wenn es zu heiß wird auf dem Dach oder dem Feld, klingelt der Wecker früher. So gehen zum Beispiel Dachdecker mit Temperaturen über der 30-Grad-Marke um. „Oben auf dem Dach ist es eine andere Hitze als sonst schon“, sagt Innungsobermeister Dirk Hildebrandt. Dort sind er und seine Leute schon für kleine Freuden dankbar, etwa wenn eine Brise über den Dachfirst weht. Neulich beim Blechdach hatte das keine Wirkung mehr: „Das Blech hatte 80 bis 90 Grad.“ Und nicht nur das wird heiß. „Es erhitzt sich einfach alles: Ob es das Gerüst ist, der Hammer oder der Akkuschrauber“, sagt Hildebrandt. Deswegen beginne der Arbeitstag zurzeit nicht um 7, sondern bereits um 5 bis 5.30 Uhr. Dafür ist spätestens um 13 oder 14 Uhr Feierabend. Und dazwischen: ganz viele Trinkpausen. Genauso laufe das auch auf dem Feld, sagt Nick Fiedler vom Forsthof Grußendorf, wo die Mitarbeiter gerade die letzten Heidelbeeren ernten. Arbeitsbeginn ist um 5 statt zwischen 7 und 8 Uhr. Mittags ist Siesta angesagt. „Wie in Spanien.“ Auf dem Feld komme die Temperatur gefühlt auf bis zu 50 Grad. „Das ist schon saunaartig.“ Die Selbstpflücker kämen zurzeit auch nicht vor 16 oder 17 Uhr. Die Verkäuferinnen und Verkäufer an den Ständen an Straßen im Kreis Gifhorn hielten sich derweil außerhalb des Verkaufswagens auf, in dem es jetzt locker auf 40 Grad komme. „Draußen geht auch der Wind.“ Hildebrandt kann dem wenigstens einen positiven Effekt abgewinnen: „Der Vorteil ist, dass sich der Winterspeck nicht fest frisst.“

An Hitze gewöhnen?

Dieses Jahr habe es noch keine Arbeitszeitverschiebungen gegeben. Hitzewellen hatten bislang keinen Bestand. In den beiden Rekord-Hitze-Jahren zuvor habe es längere gegeben, so dass sich der Organismus irgendwann darauf eingestellt habe, sagt Patloch. Aus – etwas Augen zwinkender – Sicht von Berger hat der 45-jährige Jungspund da gut reden. Der 53-Jährige stellt zunehmend fest, dass das mit der Gewöhnung an die Hitze so seine Grenzen hat. „Wir werden immer älter.“ Da werde die Belastung durch Hitze und Schwüle drückender. „Mal eben schnell ist da nicht mehr.“

