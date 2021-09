Gifhorn

„Ich bin total aufgeregt, man tritt ja nicht so oft auf im Moment“, begrüßte der bekannte Entertainer Ingo Appelt am Freitagabend sein Publikum in der Stadthalle. Seine One-Man-Show „Staats-Trainer“ war der Auftakt der diesjährigen Gifhorner Kabarett-Tage „Heiße Kartoffeln“.

Die rund 240 Zuschauer hatten Glück, dass Appelts Auftritt in Gifhorn stattfinden konnte und nicht ebenfalls, wie die vorherigen Auftritte, krankheitsbedingt abgesagt wurde. „Ich mache ja zur Zeit alles, was ich kriegen kann“, erklärte Appelt etwas verschnupft, aber gut gelaunt. Deshalb sei er Anfang des Monats auf einem Campingplatz auf Fehmarn aufgetreten, vor rund 500 großen und kleinen Campern. Diese haben nach der Comedy-Show allesamt Selfies mit dem Künstler machen wollen, und bei dem ungewohnt engem Körperkontakt mit vielen Menschen habe er sich mit einer dicken Erkältung angesteckt.

„Betreutes Hassen“: Ingo Appelt gab in der Stadthalle Gifhorn den Staats-Trainer. Quelle: Maren Kiesbye

Seinen Besuchern in der ersten Reihe der Stadthalle erklärte er gut gelaunt, dass er sie wahrscheinlich mit einer Menge von Viren berieseln würde, aber da er geimpft und getestet sei, könnten sie sicher sein, dass er sie nur mit einer normalen Erkältung anstecken würde.

Seiner Show tat die leichte Rest-Erkrankung keinen Abbruch, ohne Pause raste der Entertainer über eineinhalb Stunden durch sein launiges Programm, sprang von Thema zu Thema, imitierte berühmte Persönlichkeiten aus der Politik und gab völlig respektlos seine ganz eigenen Lebensweisheiten zum Besten.

One-Man-Show: Dennoch kam Ingo Appelt nicht allein, der Stimmen- und Mimikimitator brachte zahlreiche Promis mit. Quelle: Maren Kiesbye

„Betreutes Hassen mit Ingo Appelt“ schlug der Entertainer seinem Publikum vor: „Man sollte gezielter hassen, damit es nicht immer die falschen trifft.“ In seinem folgenden Wutbürger-Training betrat er ein zweites Mal die Bühne, wobei das Publikum ihn mit lauten Pfiffen, Brüllen und Buh-Rufen empfangen sollte. Er fragte: „Hallo Gifhorn, wie ist die Stimmung?“, und die Zuschauer antworteten wie gewünscht mit einem Kraftwort. Von sämtlichen Hassgefühlen befreit ging die Show weiter: „Alle Hassbürger sollten in einem Hass-Bus nach Hassloch fahren, auf der Fahrt Hasseröder trinken und David Hasselhoff hören, dann wird es allen besser gehen.“

Auch Hassbürger im Ostteil des Landes waren Thema des Programmes: Mit dem Satz „Ich hab keine Haare, ich Chemnitz“ erklärte Appelt die rechtslastigen Tendenzen. „Da es im Osten so viele arbeitslose Männer gibt, könnten sie für ihre Frauen nicht Ernährer sein, wollen also zumindest ihre Beschützer sein. Es gibt aber niemanden, vor dem sie sie beschützen müssten, deswegen suchen sie sich jemanden. Den Ausländern und Flüchtlingen aufzulauern, gibt ihnen das Gefühl, Beschützer ihrer Frauen zu sein.“

Was WhatsApp mit dem Essen zu tun hat

Über seine mittlerweile erwachsenen Kinder berichtete der Entertainer, dass er leider technisch total aufgeschmissen wäre ohne sie. „Die sitzen nebeneinander und schreiben sich gegenseitig eine WhatsApp, was hat dieses ganze Zeug bloß aus uns gemacht?“, sinnierte Appelt. „Ständig fotografieren sie ihr Essen, nur zu mir kommt keiner mehr zum Essen. Darum habe ich auch so eine Plauze bekommen.“ Er kündigte an, dass er seinen Kindern künftig ein Dynamo in ihr Handy einbauen werde, so dass sie für 20 Minuten WhatsApp erst 80 Kilometer radeln müssten.

Auch Greta Thunberg schaffte es thematisch in seine Show, Veganer und Fruktarier, Fitness-Nazis, schwule Berufsfußballer, der Ursprung der Menschheit in Afrika sowie die verbalen Unterschiede zwischen Mann und Frau.

Saal unter Corona-Bedingungen mit 240 Leuten ausverkauft

Viel Applaus erntete Appelt für seine rasante One-Man-Show. Die Organisatoren der Heiße-Kartoffeln-Auftaktveranstaltung waren sehr zufrieden mit der Resonanz: Unter den derzeitigen Corona-Bedingungen war der Saal der Stadthalle mit rund 240 Zuschauern restlos ausverkauft, da jeweils zwei Sitze zwischen sich fremden Besuchern frei bleiben mussten. Nur geimpfte, genesene und aktuell negativ getestete Besucher wurden eingelassen. Da es aufgrund der Bedingungen keine Pause gab, konnten diesmal ausnahmsweise keine Köstlichkeiten aus Kartoffeln gereicht werden.

Von Maren Kiesbye