Heiraten in Corona-Zeiten: Sogar die Trauzeugen müssen nun draußen bleiben

Gifhorn

Hochzeiten, Geburten und Sterbefälle – für alle freudigen und traurigen Ereignisse gelten in Zeiten der Corona-Krise ab sofort besondere Regeln in der Stadt Gifhorn.

Bis mindestens 19. April gilt für Hochzeitspaare in Gifhorn folgende Vorgabe: „Die Trauungen finden statt, jedoch in einem minimalen Rahmen, so dass das Brautpaar lediglich zu zweit zur Eheschließung vorspricht. Das Beisein von Trauzeugen ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und somit nicht zwingend erforderlich. Auch das Aufhalten von Traugesellschaften am Rathaus (Hinterhof des Rathauses sowie auch auf dem Marktplatz) ist nicht gestattet.“

Das Standesamt bietet allen Paaren an, dass der ursprünglich vereinbarte Termin auch verschoben werden kann. Auf gar keinen Fall jedoch kann die als Trauort so beliebte Hochzeitsmühle genutzt werden.

Wer die Geburt eines Kindes beim Standesamt melden möchte, sollte die Unterlagen im Klinikum einreichen oder diese in den Briefkasten im Rathaus werfen. Sobald die Geburtsurkunden fertig sind, sollen diese per Post mit einer Rechnung zugesandt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Auch bei Sterbefällen ist das Vorgehen am Standesamt geändert: Bestattungsunternehmen sollen die Unterlagen im Briefkasten des Rathauses einwerfen. Das Standesamt werde sich anschließend mit den Bestattungsinstituten in Verbindung setzen, um einen Termin zur Abholung der Sterbeurkunden zu vereinbaren. Alternativ bestehe die Möglichkeit, die Gebühr für die Urkunden gleich passend beizufügen, so dass die Urkunden per Post zugeschickt werden können.

Auch für Beerdigungen am Friedhof gelten inzwischen strenge Vorgaben, um eine Ausweitung des Corona-Virus zu vermeiden.

Von Andrea Posselt