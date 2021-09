Gifhorn

Die von Jürgen Gückel in „Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten. Wie Fritz Hartjenstein drei Todesurteile überlebte“ geschilderte Biografie des KZ-Kommandanten Friedrich Hartjenstein aus Peine führt in seinen Jahren als Gefangener in Frankreich auch nach Gifhorn: Sein deutscher Verteidiger, Heinz Siegmann, ist in der NS-Zeit in Gifhorn und Meinersen Jugendrichter am Amtsgericht gewesen. Noch 1949, als Siegmann bereits als „wissenschaftlicher Hilfsarbeiter“ in der Peiner Anwaltskanzlei Langeheine und Reinecke tätig ist, ist seine Entnazifizierung nicht beendet – als Richter hat er nach wie vor Berufsverbot. Allerdings „entwickelt sich der Jurist Siegmann ... zum engagiertesten Kämpfer um das Leben des KZ-Kommandanten“ schreibt Gückel.

Porträt des Amtsgerichtsrates Heinz Siegmann Quelle: Privat

Viel ist über Siegmann nicht bekannt. Er „gehörte zu jenen wenigen, die nach dem Zusammenbruch nicht nur als Mitläufer eingestuft wurden, sondern die real belastet waren und die Konsequenzen zu tragen hatten“, so Gückel in seinem Buch. Siegmann ist im Juli 1908 geboren, hat in der Hitler-Zeit der SS angehört, war in Gifhorn Führer der Hitler-Jugend – auch als er schon Jugendrichter am Amtsgericht war – und hat 1943 und 1944 die SD-Außenstelle Gifhorn geleitet. Dahinter steckt der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, der Geheimdienst Heinrich Himmlers. In Meinersen war Siegmann Ortsgruppenleiter.

1952 soll er den Recherchen Gückels zufolge bereits wieder als beauftragter Richter an den Amtsgerichten Celle und Lehrte tätig gewesen sein, 1954 wurde er Amtsgerichtsrat in Bad Pyrmont, 1961 Richter in Peine. Auf seinen Titel „Amtsgerichtsrat“ habe er bis zu seinem Tod am 31. März 1989 höchsten Wert gelegt.

Von Christina Rudert