„Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten“: Das Buch mit Spuren aus Gifhorn erregt bundesweit Aufsehen

In detektivischer Klein- und Puzzlearbeit hat der Peiner Journalist und Buchautor Jürgen Gückel unvorstellbare Kriegsverbrechen aufgedeckt, die gut situierte Peiner Bürger während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft begingen und die jahrzehntelang systematisch totgeschwiegen wurden. Seine Ergebnisse hat Gückel in einem Buch zusammengefasst, das den Titel „Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten: Wie Fritz Hartjenstein drei Todesurteile überlebte“ trägt und bundesweit auf großes Interesse gestoßen ist.

AZ-Leser konnten Gückels jüngste Veröffentlichung in der Tageszeitung lesen: Sie wurde von September bis kurz vor Weihnachten täglich abschnittsweise abgedruckt. Erstmals öffentlich vorgestellt wurde das Buch am 2. September in Peine.

Hartjenstein stammte aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie

Es geht um Fritz Hartjenstein, Spross einer angesehenen Peiner Kaufmannsfamilie. 75 Jahre sollten vergehen, bis die auch in seiner Familie totgeschwiegene SS-Mörder-Karriere öffentlich wurde. Jene Laufbahn des „Onkel Fritz“, der zunächst als Berufssoldat von der Reichswehr zur Wehrmacht und von dort zur Waffen-SS wechselte und ab 1942 erst im KZ Auschwitz, später in Natzweiler im Elsass Kommandant war – eine Geschichte, die im Nachkriegs-Peine unbekannt war.

Jürgen Gückel hat 2021 trotz der pandemiebedingten Einschränkungen mit seinem neuen Buch einen Lesemarathon hinter sich gebracht. Quelle: Ulrich Jaschek

Viel Lob für die „Vielschichtigkeit und Tiefe“ des Buches

Dass die AZ sein Buch in Fortsetzungsfolgen ins Blatt hob, habe ihn sehr gefreut, so Gückel. Das Wichtigste sei dem Autor aber gewesen, wegen des „sehr eindeutigen lokalen Bezuges“ so viele Leser wie möglich vor Ort zu erreichen. Kritische Anmerkungen habe er keine erhalten, berichtet Gückel und macht dafür die „Vielschichtigkeit und Tiefe“ seiner unwiderlegbaren Beweise verantwortlich. Im Gegenteil, er sei häufig lobend angesprochen worden – „wenn auch das Thema als solches unterschiedlich wahrgenommen wird“, fügt er hinzu.

Viele Menschen wollen die Nazi-Zeit endlich ruhen lassen

Er habe auch eine gewisse Scheu vieler Menschen festgestellt, sich über die Zeit des Nationalsozialismus zu äußern, und die Aufforderung erhalten, „die Zeit endlich ruhen zu lassen“. Je klarer und tiefschürfender sich allerdings die Belege und unanfechtbaren Fakten während seiner zweieinhalbjährigen Nachforschungen herausstellten, desto mehr seien die Kritiker in seiner Umgebung verstummt.

2021 hat der Autor „trotz der pandemiebedingten Einschränkungen“ einen Lesemarathon von 36 Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet hinter sich gebracht und darüber hinaus diverse Online-Lesungen abgehalten. Besonders wichtig seien ihm die Leseauftritte vor Schülern in vielen bundesdeutschen Gymnasien und Berufsschulen gewesen. Er berichtet über tief bewegte junge Zuhörer, ihre klugen, überlegten Fragen und die offenbar oft gute Vorbereitung durch die Lehrkräfte.

„Peine ist überall“ halte Gückel stets dagegen, sollte das Publikum nach seinen Lesungen verwundert über seine Heimatstadt als angebliche Nazi-Brutstätte nachfragen. „Was hier passiert ist“, sagt er, lasse sich so gut wie in jeder deutschen Stadt feststellen – man müsse nur sorgfältig hinschauen und dürfe nicht schweigen.

Das Buch „Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten: Wie Fritz Hartjenstein drei Todesurteile überlebte“ ist bei Vandenhoeck & Rupprecht erschienen und kostet 29 Euro. Es ist in der Geschäftsstelle der PAZ und im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-525-31137-0).

Von Ulrich Jaschek