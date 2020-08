Gifhorn

Eine Café-Ruine neben einem verlandeten Gewässer: Daraus möchte die Stadt Gifhorn gern wieder einen attraktiven Ausflugsort machen. Doch beim Schmieden der Zukunftspläne für den Heidesee ist ihr die Corona-Krise in die Parade gefahren. Immerhin gab es schon erste Ansätze.

Bürgermeister Matthias Nerlich hat neben dem in die Jahre gekommenen Holzsteg einen Stehtisch aufgestellt und eine Kanne Kaffee nebst Geschirr sowie Kuchen darauf drapiert. „Tretboote konnte ich nicht herzaubern“, sagt er in die Runde aus Vertretern des Neubokeler Ortsrates ( Manfred Hollenbach und Reiner Kyszkiewicz), der Stadtverwaltung und der Bundestagsabgeordneten Ingrid Pahlmann. Tretboote hätten auch keinen Sinn, denn Wasser ist seit dem Dürresommer 2018 nicht mehr im Heidesee. Dieser mutet eher wie eine Wiese oder ein Moor an.

Anzeige

Zur Galerie Es war einmal ein angesagtes Ausflugslokal: Ob es der Heidesee dorthin zurück schafft, ist seit Corona fraglicher denn je. Die Krise funkte rein, als die Stadt mit möglichen Interessenten sprach.

Nerlich schwelgt beim letzten Ziel seiner Sommer-Radtour am Donnerstag in Kindheits-Erinnerungen. „Es sieht hier gar nicht mal so schlecht aus – wenn man nicht wüsste, wie es vorher war.“ Zum Beispiel als er zu seiner Einschulung mit seinen Eltern damals hier Boot fuhr.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Wer in Gastronomie investieren will, hält sich wegen Corona zurück

Schwenkt der Blick nach rechts, erkennt man zwischen den Bäumen und Sträuchern die Ruine des einstigen florierenden Ausflugslokals. Die Terrasse heute ist derweil schon fast ein Urwald. Die Stadt sei mit dem jetzigen Eigentümer in Kontakt, so Nerlich. Denn es hätten sich in der Vergangenheit Interessenten gemeldet, die hier wieder etwas auf die Beine stellen wollten. „Es gab konkrete Gespräche“, versichert Nerlich. Doch dann kam Corona. Und wer in der Gastronomie neu investieren wollte, wurde wieder zurückhaltender.

Stadt will Umfeld aufhübschen

Selbst gastronomisch tätig zu werden, „ist nicht originär unsere Aufgabe“, sagt Nerlich. Doch die Stadt wolle für ein attraktives Umfeld sorgen, damit mögliche Investoren eine Zukunft im Standort Heidesee sehen. „Wir haben einige Ideen“, sagt Nerlich. Gifhorns oberste Stadtplanerin Maike Klesen bringt in der gemütlichen Kaffee-Runde am einstigen See einen Naturlehrpfad ins Gespräch. „Es gibt hier viele Biotop-Typen auf engstem Raum.“ Vom verlandeten Schlatt über Binnendünen mit Kiefernwald bis hin zu wunderschön blühender Heide.

Kommt das Wasser zurück?

Und vielleicht ist irgendwann auch mal wieder Wasser im Heidesee, meint Klesen. Während Naturschützer in der Vergangenheit Zweifel äußerten, sieht sie die Vorstellung noch nicht ganz verloren. Es gebe noch einige feuchte Stellen. Ob jedoch tatsächlich mal wieder eine geschlossene Wasserfläche zu sehen sein werde, bleibe abzuwarten. Übrigens sei der Heidesee bereits Ende des 19. Jahrhunderts schon einmal trocken gefallen.

Von Dirk Reitmeister