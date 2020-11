Landkreis Gifhorn

Drei finanzielle Schwerpunkte möchte die SPD-Kreistagsfraktion in die Haushaltsplanberatung 2021 einbringen: Die Hebammenzentrale, ein Multifunktionsraum am Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen sowie die Sportstättenförderung im Landkreis.

Für die Sportstätten im Landkreis möchte die SPD viel Geld in die Hand nehmen. „Wir fordern, dass der Haushaltsansatz auf drei Millionen Euro erhöht wird. Wir haben aktuell einen Sanierungsstau im Sportbereich von acht Millionen Euro. Leidtragende sind all die Sportlerinnen und Sportler, die auf ungenügend ausgestatteten Sportplätzen trainieren oder keine guten sanitären Einrichtungen in den Sportheimen vorfinden. Das möchten wir zügig ändern“, sagt Tobias Heilmann, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Anders als von der Verwaltung vorgesehen, möchte die SPD-Fraktion hier einen Festzuschuss statt einer quotierten Förderung.

„Vernünftige Sportstätten verstärken die Sportbegeisterung“

Der Vorstoß stößt bei Ralf Thomas, Vorsitzender des Fußballkreises Gifhorn im Niedersächsischen Fußballverband, auf Gegenliebe: „Mit dieser Idee der SPD wird dem großen Investitionsstau in den Vereinen real entgegengetreten. Durch diese Maßnahmen werden die Vereine der Region motiviert sein, ihre notwendigen baulichen Vorhaben wirklich umzusetzen.“ Mit funktionierenden, gut ausgestatteten Sportstätten sei es zudem leichter, Kinder und Jugendliche an den Sport heranzuführen und nachhaltig dafür zu begeistern. „Deshalb liegt hierauf für uns als SPD der Hauptfokus. Vernünftige Sportstätten verstärken die Sportbegeisterung. Zudem ist auch der gesundheitliche Aspekt nicht zu verachten. Das gilt für Kinder und Jugendliche ebenso wie für Eltern und Seniorinnen und Senioren“, ergänzt Heilmann.

Noch mehr Kurse und zusätzliche Stellen für die Hebammenzentrale

Die Hebammenzentrale wurde einst eingerichtet, um werdenden Eltern, die keine Hebamme finden, Unterstützung zu bieten. In einem neuen Antrag fordert die SPD nun, deren Angebot deutlich auszuweiten. Dazu sollen finanzielle Mittel bereitgestellt werden, die weitere Kurse ermöglichen. Außerdem soll die Verwaltung prüfen, inwiefern weitere Stellen geschaffen werden können. „Die Hebammenzentrale hat sich als eine sehr geschätzte Institution etabliert, die werdenden Eltern wichtige Unterstützung gibt. Es hat sich gezeigt, dass sie keineswegs nur koordiniert, sondern bereits jetzt feste Kurse für werdende Eltern anbietet. Darauf wollen wir aufsatteln und es ermöglichen, dass hier noch mehr Kurse und somit auch mehr Unterstützung angeboten werden. Die von der Verwaltung vorgeschlagene Schaffung einer halben Stelle greift aus unserer Sicht nicht weit genug“, fordert die Sozialausschussvorsitzende Anna Neuendorf stattdessen eine umfassende Prüfung, wie viele Stellen geschaffen werden können.

Ein neuer Raum für das Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen

Das Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen ist das einzige Gymnasium im Kreis ohne Multifunktionsraum oder ähnliche Räumlichkeit, die für Konzerte, Abi-Entlassung und Wettbewerbe genutzt werden könnte. Obwohl der Bau eines Multifunktionsraums bereits im letzten Jahr im Kreistag beschlossen wurde, hat die Verwaltung die Planungskosten erst für 2023 eingeplant. Um mit dem Bau früher beginnen zu können, müssten die Planungskosten aber bereits 2021 berücksichtigt werden. Dafür setzt sich die SPD-Fraktion ein.

Von der AZ-Redaktion