Gifhorn

Investitionen in Kitas und Schulen, Radwegebau und Straßensanierung, Investitionen in die Feuerwehren sowie die Übernahme des Gifhorner Mühlenmuseums – das sind die großen Themen des Gifhorner Haushaltes für 2022. Am Montag stellten Bürgermeister Matthias Nerlich, Erste Stadträtin Kerstin Meyer sowie Lilli Lunewski, stellvertretende Fachbereichsleitung für Finanzen, das Zahlenwerk vor. Im Anschluss tagte der städtische Finanzausschuss.

Aufwendungen von 92,4 Millionen Euro, Investitionen in Höhe von 23,585 Millionen Euro, eine Kreditaufnahme von 15,1 Millionen Euro, eine Neuverschuldung von 13,6 Millionen Euro und 1,5 Millionen Euro für die Tilgungen von Krediten – das sind die Eckdaten des städtischen Haushalts 2022. Den größten Brocken im Etat nehmen die Personalkosten ein mit rund 26,4 Millionen Euro. Das sind 1,1 Million Euro mehr als im Vorjahr. Tarifliche Steigerungen bei den Löhnen und Gehältern machen 300 000 Euro aus, neue Stellen – darunter die des Stadtbaurates – weitere 600 000 Euro.

Die Eckdaten des Gifhorner Haushalts 2022 Der Ergebnishaushalt stellt für das Jahr dar, mit welchen Aufwendungen (Kosten) und Erträgen (Einnahmen) die Stadt rechnet. Er stellt den wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Kommune dar, also die effektive Wertveränderung des kommunalen Vermögens. Die Differenz aus Aufwendungen und Erträgen gibt an, um welchen Betrag sich das Eigenkapital der Kommune voraussichtlich erhöht oder vermindert: Die ordentlichen Erträge werden mit 84,877 Millionen Euro beziffert, die ordentlichen Aufwendungen mit 92,487 Millionen Euro. Das Defizit liegt also bei 7,6 Millionen Euro. Ausgeglichen wird das Defizit über die in den Vorjahren angesparten Rücklagen. Der Schuldenstand der Stadt Gifhorn mit Stand 31. Dezember 2021 betrug 23,574 Millionen Euro. Die Neuverschuldung in Höhe von 13,6 Millionen Euro ergibt sich aus der geplanten Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 15,195 Millionen Euro abzüglich der geplanten Tilgung alter Kredite in Höhe von 1,532 Millionen Euro. Die Investitionen betragen in diesem Jahr laut Plan rund 23,5 Millionen Euro. Ein weiterer dicker Posten im Haushalt sind die Personalkosten. Sie steigen um rund 1,1 Million Euro auf insgesamt 26,4 Millionen Euro. Die Hebesätze für Grundsteuern sowie Gewerbesteuern bleiben unverändert.

Dicht hinter dieser Summe stehen die Investitionen mit insgesamt 23,5 Millionen Euro. „Das ist der höchste Stand, den es jemals in Gifhorn gegeben hat“, sagte Bürgermeister Matthias Nerlich. Umgerechnet auf die Einwohner Gifhorns fließen pro Kopf 555,22 Euro Investitionen. Knapp die Hälfte der Summe entfällt auf den Bereich Schulen und Kitas, im Haushalt heißt das Betreuungs- und Bildungsstruktur. Neubau der Mensa Adam-Riese-Schule (2,42 Millionen Euro), Neubau der Mensa Michael-Ende-Schule (2,96), Sanierung der Freiherr-vom-Stein-Schule (1,34), Sanierung der Fritz-Reuter-Realschule (1,4) sind hier die größten Posten – aber oft nicht die Endsummen. Beispiele: Der Bau der Mensa Michael-Ende-Schule kostet insgesamt 8,1 Millionen Euro und streckt sich über mehrere Jahre, die Sanierung der Stein-Schule kostet insgesamt sieben Millionen Euro.

Geplant ist für 2022 auch der Bau einer neuen Fahrzeughalle für die Kästorfer Feuerwehr, um das neue Fahrzeug unterbringen zu können. „Das wird für die Feuerwehr während der Bauphase ein Provisorium. Aber es ist ein wichtiger Schritt zum Erhalt des Brandschutzes in Gifhorn“, so Nerlich. Wichtig und von Anwohnern wie Autofahrern dringend erwartet sei die Sanierung der Wolfsburger Straße. Dafür stehen im Haushalt 1,5 Millionen Euro bereit. Und an Sofortmaßnahmen für das gerade von der Stadt gekaufte Mühlenmuseum sind 442 000 Euro vorgesehen – unter anderem für eine Verbindung mit der Innenstadt über eine Brücke am Schlosssee.

Freiwillige Leistungen? „Trotz Neuverschuldung brauchen wir kein Haushaltssicherungskonzept, da wir das Geld aus den angesparten Rücklagen nehmen können“, erklärt Nerlich. „Wir haben die Ansätze aus dem Vorjahr eingefroren“, ergänzt Erste Stadträtin Kerstin Meyer. Gestrichen wurden sie aber nicht. Die Vereine erhalten ihre Förderung, für den Bau des Hospizhauses werden 62 500 Euro bereitgestellt – eine von drei Teilraten –, für den Neubau des Tierheimes fließen 65 000 Euro, kommendes Jahr sollen es 100 000 Euro sein.

Von Thorsten Behrens