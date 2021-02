Gamsen

Gamsen, Kästorf, Wilsche, Winkel, Neubokel: In allen fünf Ortsteilen der Stadt Gifhorn haben die Ortsräte getagt und sich mit dem für ihren Bereich aufgestellten Haushalt 2021 befasst. „Alle Gremien haben unsere Vorschläge ohne Änderung übernommen“, sagt Gifhorns Kämmerer Rainer Trotzek. Verbindlich beschlossen ist damit allerdings noch nichts. Am 8. März wird erst noch der Finanzausschuss der Stadt über den Gesamthaushalt beraten und seine Empfehlungen dann dem Stadtrat zum Beschluss vorlegen. Und der tagt am 22. März.

Die Feuerwehr in Gamsen benötigt ein neues Gebäude. Das alte ist für die Zukunft als „nicht mehr arbeitsfähig“ eingestuft. 150 000 Euro sollen die Planungen kosten – zumindest wurde dieser Betrag dafür in den Investitionsplan geschrieben. Allerdings erst für 2023. „Trotz dieser Einstufung kann das Gebäude aktuell natürlich noch von der Feuerwehr genutzt werden, wir müssen es allerdings auf Sicht angehen. 2023 deshalb, weil wir auch einige andere Großprojekte haben und als Verwaltung auch die finanziellen und personellen Ressourcen im Auge behalten müssen“, so Trotzek. Was der Neubau letztlich kosten wird, müssen die noch abzuwartenden Planungen ergeben.

Rund 3,4 Millionen Euro fließen bis 2024 in die Wilhelm-Busch-Schule

Auch bei der Wilhelm-Busch-Grundschule geht es um ein größeres Projekt. Eine Mensa soll gebaut werden für 500 000 Euro. Es gibt mehr Schüler an der Schule, daher werden mehr Möbel benötigt. Das schlägt mit 9000 Euro zu Buche. Die IT-Ausstattung wird mit 97 000 Euro verbessert, und eine Waschmaschine für 5500 Euro soll es auch geben.

Wilsche: Geld für Schule, Kita, Feuerwehr Vor allem in die Astrid-Lindgren-Schule in Wilsche soll in diesem Jahr Geld aus dem Gifhorner Haushalt fließen. Geplant sind insgesamt 150 000 Euro für die IT-Ausstattung sowie erste Maßnahmen für den Hort-Ausbau. Im Kommenden Jahr sollen dann weitere 400 000 Euro in den Hort-Ausbau investiert werden. Für den Neukauf beziehungsweise die Erneuerung von Zäunen und Geräten auf den Spielplätzen wurden 14 900 Euro veranschlagt. Das Dorfgemeinschaftshaus erhält ein neues Tor (1600 Euro), die Sportanlage ein Reinigungsgerät (1200 Euro). Dort wird auch für 12 600 Euro die Beregnungsanlage für das Kleinspielfeld erweitert. Die Feuerwehr erhält in diesem Jahr 2400 Euro für einen Gefahrstoffschrank und 1200 Euro für eine Tauchpumpe. Der 80 000 Euro teure Anbau soll dagegen erst im kommenden Jahr in Angriff genommen werden. Auch die Kita Villa Kunterbunt wird bedacht: Es gibt 5200 Euro für eine Nestschaukel, 10 000 Euro für die Erweiterung der Kleingruppe zu einer vollwertigen Hortgruppe sowie 21 000 Euro für die Erweiterung des Sonnenschutzes an der Terrasse. Der Spielturm dagegen (28 000 Euro) soll erst 2022 kommen.

Viel Geld wird allerdings in den Jahren 2022 bis 2024 fließen. Dann soll die Schule saniert werden – das kostet insgesamt fast 850 000 Euro nach derzeitiger Planung. Im gleichen Zeitraum wird auch der Bau der Sporthalle für die Schule angegangen – für insgesamt fast 1,95 Millionen Euro.

Straßenausbau steht in Gamsen in den kommenden Jahren an

Aber es stehen 2021 noch weitere Investitionen in Gamsen an. Barrierefrei ausgebaut werden sollen die Bushaltestellen am Sportzentrum Nord für 9000 Euro und die an der Gustav-Schwannecke-Straße für 5000 Euro. Die Kita erhält einen Sonnenschutz für 8500 Euro. In die Erneuerung und den Ausbau der Straßenbeleuchtung in der Straße zum Luisenhof fließen 6000 Euro. Für die Erneuerung von Zäunen und Geräten auf den Spielplätzen stehen ebenfalls 6000 Euro zur Verfügung. Das Sportzentrum Nord soll für 3700 Euro einen Mähtraktor erhalten, ebenso wie die Sportanlage. Dort sind außerdem 8000 Euro für ein Ballfangnetz, 12 000 Euro für eine Zaunerneuerung sowie 48 000 Euro (und 2022 weitere 20 000 Euro) für die Bewässerungsanlage vorgesehen.

Ein weiterer großer Brocken für Gamsen wird in den kommenden Jahren der Straßenausbau sein. So stehen Maßnahmen an im Westerfeld Süd (2022: 653 000 Euro; 2024: 200 000 Euro), in der Görlitzer Straße (2022: 60 000 Euro; 2023: 483 000 Euro) sowie im Lerchenfeld/Ortfeld (2021: 30 000 Euro; 2022: 507 000 Euro).

