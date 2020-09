Gifhorn

Endlich wieder mal auf einer Messe: Sowohl Aussteller als auch Besucher freuten sich am Wochenende über die Hausbautage in der Gifhorner Stadthalle. Da die zweitägige Messe sehr speziell ist, klappte es auch mit den Corona-Regeln.

Markus Eßer (30) und Svenja Heuer (28) haben konkrete Pläne. Sie wollen ein Eigenheim. Als das Paar aus Wolfsburg jetzt Werbung für die Hausbautage in Gifhorn sah, ließ es sich nicht lange bitten. „Wir waren überrascht, dass das stattfindet“, sagt Eßer. Umso besser, denn: „Ich finde es gut, dass die Messe läuft. Hier kann man an einem Ort Informationen bekommen“, sagt Heuer. So müssten sie nicht ständig hin und her fahren.

Hausbautage in der Stadthalle Gifhorn: Bei der Messe gab es auch Vorträge. Quelle: Lea Rebuschat

Normalerweise präsentiert Andreas Redemske das Unternehmen Habak Haus aus Salzwedel bei einem Dutzend Messen pro Jahr. „Das ist die erste“, sagt er über die Saison 2020. Er ist froh, endlich wieder am Stand stehen zu können: „Man kann sich mal wieder zeigen, das ist unheimlich wichtig.“ Das sagt auch Harald Bohndorf von Wolf Haus, der das Unternehmen „einmal rund um den Harz“ repräsentiert: „Messen sind grundsätzlich gut und wichtig.“ Gerade in Zeiten, wo in der Region immer noch neue Baugebiete ausgewiesen werden und die Nachfrage nach Bauland unverändert hoch ist. Auch für Bohndorf ist Gifhorn die Premiere im Corona-Jahr.

Es seien weniger Besucher da als sonst, sagt Bernd Wagner, der das Unternehmen Fibav Haus in Gifhorn repräsentiert. Aber das stört ihn nicht, denn er hat einen Wandel in der Publikumsstruktur ausgemacht: „Wir haben weniger Seh-Leute, sondern mehr, die sich wirklich interessieren.“ So wie das junge Paar Eßer/ Heuer aus Wolfsburg.

Besucher wollen keine Werbe-Zollstöcke, sondern konkrete Informationen

Das sagt auch Jens Rosenberg vom Veranstalter Move. „Die Leute kommen nicht, um Werbemittel und Zollstöcke zu holen. Die haben konkrete Vorstellungen.“ Das bringt offenbar die Art der Messe mit sich. Es gibt vier Fachvorträge, und 15 Aussteller sind dabei, alle speziell aus den Bereichen schlüsselfertiges Haus, Grundstücksvermarktung und Finanzierung. Wer nur sein Bad renovieren will, wird bei den Hausbautagen nicht fündig.

Genug Platz für Corona-Regeln

Für eine große „Bauen, Wohnen, Garten“ Messe sei die Stadthalle Gifhorn zu klein, sagt Rosenberg. Aber die spezialisierte Hausbaumesse passe genau rein. Diese Überschaubarkeit komme auch den Corona-Regeln entgegen. „Allein aus Feuerschutzgründen müssen drei Meter breite Gänge sein“, sagt Rosenberg. So gibt es genug Platz für Aussteller und Besucher, die Corona-Abstände einzuhalten.

Besucher fühlen sich sicher

Die Maske bleibt während des gesamten Besuchs auf, die Kontaktdaten werden erfasst, Eingang und Ausgang – nur am westlichen Eingang – sind im Einbahnstraßenprinzip von einander getrennt, und eine Mitarbeiterin reinigt regelmäßig Oberflächen. Auch Eßer und Heuer fühlen sich sicher. „Es halten sich alle an die Regeln. Alle tragen Masken.“

